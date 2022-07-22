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    Güney Kore, kripto para vergilendirmesini erteledi

    Güney Kore, kripto para kazançlarını iki yıl daha erteleyecek vergi reform planını açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 22.07.2022 - 17:40
    • Güncelleme : 22.07.2022 - 17:51
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    Güney Kore, kripto para vergilendirmesini erteledi

    Dünyada Bitcoin başta olmak üzere kripto para varlıkları, son dönemlerde oldukça popüler hale geldi.

    Herhangi bir merkez bankası veya resmi kuruluşla ilgisi olmayan söz konusu yatırım araçları için kazanç vergisi, birçok ülkenin gündeminde.

    Güney Kore, vergilendirmeyi 2025'e erteledi

    Güney Kore, kripto para kazançları üzerinden vergilendirilmeyi 2022 vergi reformu planına göre iki yıl daha erteledi. Daha önce 2023 yılına ertelenen vergilendirme planı, artık 2025'te yürürlüğe girecek.

    Öte yandan, bir yıllık dönemdeki yaklaşık 1.900 doları aşan kazanç üzerinden yüzde 20'lik ek bir vergi alma planında herhangi bir değişiklik olmadı.

    Güney Kore, kripto para vergilendirmesini erteledi #1


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