Güney Kore, rakip platformdaki oyunları engellediği için Google'a 32 milyon dolar para cezası verdi Güney Kore'nin antitröst düzenleyicisi, bir rakibin platformunda mobil video oyunlarının yayınlanmasını engellediği için Google'a 32 milyon dolar ceza kesti.

ensonhaber.com

Güney Kore'nin antitröst düzenleyicisi, bir rakibin platformunda mobil video oyunlarının yayınlanmasını engellediği için Google'a 42,1 milyar won (31,88 milyon dolar) para cezası verdiğini duyurdu.

Güney Kore Adil Ticaret Komisyonu (KFTC), salı günü yaptığı açıklamada, Google'ın video oyunu yapımcılarının oyunlarını yalnızca Google Play'de yayınlamalarını zorunlu kılarak pazar hakimiyetini artırdığını ve yerel uygulama pazarı One Store'un gelirine ve değerine zarar verdiğini söyledi.

Google'dan açıklama

Google, bir sonraki eylem planını değerlendirmek için KFTC'nin nihai kararını gözden geçireceğini söyledi.

KFTC, ABD teknoloji devine verilen cezanın, hükümetin adil pazarlar sağlama çabalarının bir parçası olduğunu vurguladı.

Antitröst düzenleyicisi, Google'ın eyleminden etkilenen oyun yapımcılarının Netmarble, Nexon ve NCSOFT ile diğer küçük şirketler olduğunu belirtti.

2021'de Google, Android işletim sisteminin özelleştirilmiş sürümlerini engellediği için KFTC tarafından 150 milyon dolardan fazla para cezasına çarptırılmıştı.