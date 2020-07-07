Güney Kore'nin drone gösterisi nefes kesti

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Güney Kore hükümeti, insanlara koronavirüs pandemisiyle mücadele çabaları için etkileyici bir teşekkür gösterisi düzenledi.

Çin'de başlayan ve ardından tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs pandemisi nedeniyle yüz binlerce insan yaşamını yitirdi.

Salgınla mücadelede kurallara uyarak başarılı ülkeler arasında gösterilen Güney Kore'de, yaklaşık 50 milyon insan yaşamasına rağmen yalnızca 285 ölüm gerçekleşti.

Güney Kore hükümeti, vatandaşlarına teşekkür etmek için Seul'de drone'larla etkileyici bir hava gösterisi düzenledi.

KORONAVİRÜSE DİKKAT ÇEKİLDİ

Her biri LED ışıklarla süslenmiş yaklaşık 300 drone, insanlara sosyal mesafe ve maske takmanın önemini gösteren çeşitli animasyon gösterileri yaptı.

10 dakikalık gösteride, bugüne kadar ülke genelinde koronavirüsle mücadele eden sağlık çalışanlarına da teşekkür edildi.

HÜKÜMET ETKİNLİĞİ DUYURMADI

Hükümet, gösteri alanında kalabalığın toplanmaması için drone şovu yapacağını daha önce duyurmadı.

Şehirdeki birçok kişi, aniden başlayan etkileyici gösteri sırasında şaşkınlığını gizleyemezken, görüntüler sosyal medya aracılığıyla milyonlarca kişiye ulaştı.



