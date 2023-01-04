Güney Kore'nin ilk Ay aracı, Dünya'yı fotoğrafladı

Güney Kore'nin ilk Ay yörünge aracı Danuri, Ay'ın yüzeyinin ve Dünya'nın siyah-beyaz fotoğraflarını gönderdi.

Ağustos 2022'de Amerika Birleşik Devletleri'nden bir SpaceX roketiyle fırlatılan ve geçtiğimiz ay yörüngesine giren Danuri isimli araç, Güney Kore'nin ilk Ay yörünge aracı olma özelliğini taşıyor.

Güney Kore'nin ilk Ay yörünge aracı Danuri, Ay'ın yüzeyinin ve Dünya'nın siyah-beyaz fotoğraflarını gönderdi.

Kore Havacılık ve Uzay Araştırma Enstitüsü (KARI) yaptığı açıklamada, 24 Aralık ile 1 Ocak arasında çekilen görüntülerin Ay'a 120 kilometreden daha yakın bir mesafeden çekildiğini söyledi.

Güney Kore, söz konusu görüntüleri 2032'de Ay'a inişte potansiyel yerleri seçmek için kullanacak.

Ay'ı 2 saatte bir turluyor

Kore Havacılık ve Uzay Araştırma Enstitüsü, Danuri'nin her iki saatte bir Ay'ın etrafında döndüğünü söyledi.

Yörünge aracı, Ay arazisinin haritalanması ve analiz edilmesi ile manyetik güç ve gama ışınlarının ölçülmesini içeren bilimsel görevine önümüzdeki ay başlayacak.

Başkan Yoon Suk-yeol, Danuri'nin başarılarını ülkenin uzay programında "tarihi bir an" olarak tanımladı.