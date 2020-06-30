Güney Kutbu'ndaki sıcaklıklar 3 kat daha fazla artıyor

Güney Kutbu'nda sıcaklığın, küresel ortalamaya göre üç kat daha fazla yükseldiği ortaya çıktı.

Dünya'nın ortalama sıcaklıklarının sürekli olarak arttığı bilinen bir gerçek. Bilim insanları, özellikle kutup noktalarındaki hızlı ısı artışı nedeniyle oldukça endişeli. Yapılan yeni bir araştırma, bu endişenin boyutlarını gözler önüne seriyor.

Yeni Zelanda'daki Wellington Üniversitesi İklim Bilimi Bölümü'nden Kyle Clem ve ekibi, Güney Kutbu'ndaki meteoroloji istasyonu verilerini inceledi.

SON 30 YILDA YAKLAŞIK 2 DERECE ARTIŞ

Çalışmada 1989-2018 yılları arasında Güney Kutbu'ndaki sıcaklığın yaklaşık 1.8 derece yükseldiği, bunun da her 10 yıl için yaklaşık 0.6 derece artışa karşılık geldiği ifade edildi.

ÜÇ KAT DAHA FAZLA ISINDI

Clem ve ekibi, bu değerlerin Güney Kutbu'nun son 30 yılda dünyanın diğer bölgelerine göre üç kat daha fazla ısındığını gösterdiğine işaret etti.

Çalışmada, bu sıcaklık artışının Antarktika'daki buz örtüsünün daha fazla erimesine neden olabileceği kaydedildi.