Güneydoğu Asya internet ekonomisi, 2030'a kadar 1 trilyon dolara ulaşacak

Güneydoğu Asya internet ekonomisi, 2030'a kadar 1 trilyon dolara ulaşacak

Yayınlanan bir endüstri raporuna göre, Güneydoğu Asya'nın internet ekonomisi, on milyonlarca insanın çevrimiçi alışverişe başlaması nedeniyle 2030 yılına kadar 1 trilyon dola çıkacak.

Geçtiğimiz günlerde yayınlanan bir endüstri raporuna göre, Güneydoğu Asya'nın internet ekonomisi, on milyonlarca insanın çevrimiçi alışverişe başlaması ve gıda dağıtımının benimsenmesiyle 2030 yılına kadar 1 trilyon dolara yükselecek.

ABD'li teknoloji devi Google, Singapur devlet yatırımcısı Temasek Holdings ve küresel iş danışmanları Bain & Company tarafından hazırlanan rapor, bölgenin koronavirüs pandemisinin başlangıcından bu yana 60 milyon yeni internet kullanıcısı kazandığını ve toplam kullanıcının 440 milyona ulaştığını söylüyor.

İNTERNET PAZARI HIZLI BÜYÜYOR

11 ülkenin bulunduğu bölge; genç nüfus, hızlı akıllı telefon kullanımı, şehirleşme ve gelişen orta sınıf nedeniyle dünyanın en hızlı büyüyen internet pazarlarından biri haline geldi.

Güneydoğu Asya için çevrimiçi endüstrinin, esas olarak e-ticaret ve gıda dağıtımındaki büyüme nedeniyle, 2021 sonunda 174 milyar dolara, 2025'e kadar 360 milyar dolara ve 2030'a kadar 1 trilyon dolara çıkması bekleniyor.

Endonezya, Tayland, Vietnam, Singapur, Malezya ve Filipinler'i kapsayan rapora göre, e-ticaret satışlarından elde edilen gelirin yıl sonuna kadar neredeyse iki katına çıkarak 120 milyar dolara ve 2025 yılına kadar 234 milyar dolara ulaşması bekleniyor.