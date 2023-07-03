Güvenlik riski var! Apple, İngiltere'nin güvenlik yasasına karşı çıktı İngiltere WhatsApp, iMessage ve Signal gibi şifreli mesajlaşma araçlarını tarama yapabilmek için kullanmak istiyor. Apple ise yeni yasaya karşı çıkıyor.

İngiltere; WhatsApp, iMessage ve Signal gibi şifreli mesajlaşma araçlarını tarama yapabilmek için kullanmak istiyor ve uçtan uca şifrelemenin kaldırılmasını talep ediyor.

Pek çok teknoloji şirketi bu yasaya karşı çıkarken, İngiltere hükümeti bu yetkilerin yalnızca "son çare olarak" kullanılacağını söylüyor.

Apple karşı çıktı

Apple; iMessage, WhatsApp ve Signal gibi uçtan uca şifreli mesajlaşma uygulamalarına Birleşik Krallık hükümetinin erişebileceği yasa tasarısına karşı çıktı.

Apple, hükümeti herkesin yararına güçlü uçtan uca şifrelemeyi korumak için yasa tasarısını değiştirmeye çağırdı.

WhatsApp, daha önceden herhangi bir hükümet için güvenlik prosedürlerini değiştirmeyeceğini söylerken, Signal ise uçtan uca şifrelemeyi ortadan kaldırmayı reddettiğini ve eğer yasa tasarısı geçerse İngiltere'de hizmet vermeyi durduracağını duyurmuştu.