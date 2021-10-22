Hammadde krizi: Tesla, demir bazlı bataryalara geçiyor

Tesla, hammadde krizine çözüm olarak Model 3 ve Model Y’lerde demir bazlı bataryalar kullanacağını açıkladı.

Son zamanlarda çip krizi nedeniyle otomotiv sektörü zor günler yaşıyor. Ayrıca elektrikli otomobil batarya hücrelerinde kullanılan lityum gibi bazı madenlerde tedarik sorunları mevcut.

Yeterli lityum, nikel, manganez veya kobalt tedarikinin sağlanamaması, elektrikli araçlara (EV'ler) geçişi yavaşlatabilir, bu araçları daha pahalı hale getirebilir ve otomobil üreticilerinin kar marjlarını düşürebilir.

ÜRETİCİLER ZOR DURUMDA

Elektrikli otomobillerin oldukça popüler hale gelmesi nedeniyle, birçok marka bu pazara dev yatırımlar yapıyor ve yeni fabrikalar açıyor. Ancak son zamanlarda batarya konusunda yaşanan hammadde krizi, üreticileri zorluyor.

Tesla, Model 3 ve Model Y’lerde demir bazlı bataryalar kullanacağını açıkladı. Çin’de popüler ve Lityum-Demir-Fosfat (LFP) adıyla anılan bu bataryaların maliyeti de daha ucuz.

Çin dışında kullanılan nikel bazlı elektrikli araç pilleri ise Nikel-Manganez-Kobalt ya da Niket-Kobalt-Alüminyum kullanıyor. Ancak son zamanlarda bu madenlerde yaşanan tedarik sorunları, markaları zor durumda bırakıyor.

DEMİR BAZLI BATARYALARDA HAMMADDE KRİZİ YOK

Demir bazlı LFP bataryalar, zor bulunan hammaddelere bağımlı olmadığı için tercih ediliyor. Ancak bu tür bataryalar, patentler nedeniyle genellikle Çin dışında tercih edilmiyor.

Yakında sona erecek olan patent süresiyle birlikte Tesla, Çin dışındaki fabrikalarda artık demir bazlı LFP bataryaları üretebilecek.