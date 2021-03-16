Hareket eden süper kütleli kara delik ilk kez gözlemlendi

Hareket eden süper kütleli kara delik ilk kez gözlemlendi

Gök bilimciler, ilk kez hareket halindeki bir süper kütleli kara delik gözlemledi. Söz konusu kara deliğin Dünya'ya 230 milyon ışık yılı uzaklıkta olduğu açıklandı.

Her türlü maddeyi ve ışığı kendisine çekebilecek kadar güçlü bir çekim alanı olan ve kütleleri oldukça büyük olan kara delikler, günümüzde hala gizemini koruyor.

Bilim insanları, ilk kez hareket halindeki bir süper kütleli kara delik keşfinde bulundu.

Şimdiye kadar teorik olarak varlığına inanılan hareket halindeki süper kütleli kara delik, böylece ilk kez tespit edilmiş oldu.

"HAREKET ETMELERİ ÇOK ZOR"

Harvard-Smithsonian Astrofizik Merkezi'nde görev yapan Dominic Pesc, "Süper kütleli kara deliklerin çoğunun hareket etmesini beklemiyoruz. Bu kara delikler genellikle sabit duruyorlar. Ayrıca bu kütleler o kadar ağır ki hareket halinde olmaları aşırı zor." dedi.





KARA DELİK ADIM ADIM TAKİP EDİLDİ

Araşırmaya konu olan süre boyunca bilim insanları, hem süper kütleli kara deliğin hem de bulunduğu galaksinin hareket hızını ölçü.

Araştırmacılar, her ikisinin de hızının aynı olacağını tahmin ediyordu, ancak hızlar arasında farklılık yaşandı.

Dominic Pesc, "Her ikisinin de hızının aynı olmasını bekleriz. Eğer farklılık varsa kara delik bir şeyin etkisinde kalmış demektir." dedi.

Kara deliğin saatte yaklaşık 177 bin kilometre hızla hareket ettiğini tespit eden bilim insanları, bu hareketin nedenine ilişkin teoriler ortaya koydu.

Bilim insanları, hareketin bir süper kütleli kara delikten iki süper kütleli kara deliğin doğmuş olmasından ya da iki kara deliğin birleşerek yeni bir kara delik oluşturmasından kaynaklanmış olabileceğini düşünüyor.