Hareket halindeki araçlar için Starlink hizmeti geliyor

SpaceX, hareket halindeki araçlar için Starlink internet bağlantısı hizmetini duyurdu.

SpaceX şirketinin, dünyanın ulaşılamayan her noktasına internet götürme projesi kapsamında fırlattığı Starlink uyduları, şu an bazı bölgelere hizmet vermeye başladı. Ancak SpaceX, gelecekte bu hizmeti birçok farklı yerde de kullanmak istiyor.

SpaceX CEO'su Elon Musk, 2023 yılında Starlink geniş bant uydu ağı aracılığıyla yolcu uçaklarına internet sağlayacağını daha önce duyurmuştu.

Şimdi de uydu interneti hizmeti, hareket halindeki araçlarda da kullanılabilecek. Ancak hareket halinde erişim için kullanıcıların biraz daha fazla para ödemeleri gerekiyor.

Antenin fiyatı 2 bin 500 dolar

Sabit araçlar için Starlink standart uydu çanağı 599 dolardan başlıyor. Ancak hareket halindeki araçlar için anten fiyatı 2 bin 500 dolara yükseliyor.

Gelişmiş anten, hareket halindeyken daha fazla Starlink uydusuna bağlanıyor ve böylece hizmet kesintiye uğramıyor. Hareket halindeki araçlar için ilk çanak teslimatları birkaç ay sonra yapılacak.

Bu hizmetin, bireysel kullanımdan daha çok yolcu otobüslerinde kullanılması bekleniyor.