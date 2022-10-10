HarmonyOS 3 alacak telefonlar belli oldu

HarmonyOS 3 alacak telefonlar belli oldu

Huawei'nin işletim sisteminin yeni versiyonu HarmonyOS 3'ü alacak telefon modelleri açıklandı.

ABD'nin yaptırımları nedeniyle Android lisansını kaybeden Huawei, geliştirdiği HarmonyOS isimli işletim sisteminin yeni sürümünü 2 Haziran 2021'de tanıtmıştı.

HarmonyOS; yalnızca akıllı telefonlara değil, aynı zamanda akıllı saatlere, akıllı ev aletlerine, araç sistemlerine ve televizyonlara da güç verecek.

Şanghay Menkul Kıymetler Borsası'na göre, HarmonyOS işletim sisteminin çeşitli sürümlerini çalıştıran cihaz sayısı şimdiden 470 milyon birimi aştı.

Üç yıllık tam ölçekli çalışmanın ardından HarmonyOS işletim sistemi daha kararlı hale geldi ve ekosistem önemli ölçüde büyüdü.

HarmonyOS 3 alacak Huawei modelleri

Huawei'nin işletim sisteminin yeni versiyonu HarmonyOS 3'ü alacak telefon modelleri açıklandı. Öte yandan şirket, son zamanlarda piyasaya sürdüğü birçok telefonda zaten HarmonyOS 3 sürümünü sunmuştu.

Yapılan açıklamaya göre, aşağıdaki modeller yeni güncellemeye kavuşacak: