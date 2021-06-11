HarmonyOS, bir haftada 10 milyon akıllı telefona yüklendi

HarmonyOS, bir haftada 10 milyon akıllı telefona yüklendi

Geçtiğimiz hafta tanıtılan Huawei'nin kendi işletim sistemi HarmonyOS, kısa süre içinde 10 milyon akıllı telefona yüklenerek kullanıldı.

Donald Trump döneminde sert yaptırımlarla karşı karşıya kalan ve Android lisansı iptal edilen Huawei, geliştirdiği HarmonyOS isimli işletim sisteminin yeni sürümünü 2 Haziran'da tanıtmıştı.

HarmonyOS ile birlikte, Huawei'nin ürün gamındaki akıllı saatler, telefonlar veya tabletler tek bir işletim sistemi ile çalışacak. Bu sayede, cihazlar arası iletişim çok daha basit bir şekilde gerçekleşecek.

HarmonyOS ; yalnızca akıllı telefonlara değil, aynı zamanda akıllı saatlere, akıllı ev aletlerine, araç sistemlerine ve televizyonlara da güç vercek.

10 MİLYON TELEFONA YÜKLENDİ

Huawei, Android rakibi yeni işletim sisteminin kısa süre içinde 10 milyon akıllı telefona yüklendiğini açıkladı.

Huawei, yıl sonuna kadar 360 milyon cihaza HarmonyOS yüklenmesini bekliyor. Gelecek yıl ise bu cihazların sayısı 12,3 milyara kadar çıkacak.

Yukarıda da belirttiğimiz gibi, HarmonyOS yalnızca akıllı telefonlarda değil, televizyonlardan ev aletlerine kadar birçok cihazda kullanılabilecek. Bu da Huawei'nin hedeflerine kısa süre içinde ulaşmasını sağlayacak.