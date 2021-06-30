HarmonyOS, Memory Turbo ile telefonlara RAM takviyesi yapacak

HarmonyOS, Memory Turbo ile telefonlara RAM takviyesi yapacak

Huawei'nin tanıttığı HarmonyOS işletim sistemi, eski telefonların RAM performansını artıran Memory Turbo teknolojisi ile gelecek.

Huawei, geliştirdiği HarmonyOS isimli işletim sisteminin yeni sürümünü 2 Haziran'da tanıtmıştı.

HarmonyOS ile birlikte, Huawei'nin ürün gamındaki akıllı saatler, telefonlar veya tabletler tek bir işletim sistemi ile çalışacak. Bu sayede, cihazlar arası iletişim çok daha basit bir şekilde gerçekleşecek.

Sızan bilgilere göre, Huawei'nin mobil işletim sistemi HarmonyOS yakında faydalı bir özellik sunacak.

2GB RAM İLAVESİ

Bildiğiniz gibi bilgisayarlarda disk belleği dosyası oluşturulabiliyor ve bu işlem sayesinde, depolama biriminin bir kısmı RAM olarak kullanılabiliyor.

Gelen bilgilere göre, HarmonyOS ile gelecen Memory Turbo teknolojisi buna benzer bir özellik sunacak ve RAM miktarı düşük olan telefonlara 2GB RAM takviyesi yapacak.

Memory Turbo işlevi, HarmonyOS çalıştıran cihaz sahiplerinin gerçek RAM miktarına, 2 GB sanal bellek eklemesine ve bunun için yerleşik depolamanın bir kısmını ayırmasına olanak tanıyor.

Ayrıca şirket içinden biri, Huawei'nin bu özelliği Mate 40 akıllı telefonda şu an test ettiğini söylüyor. Memory Turbo'nun tam olarak ne zaman tüm kullanıcılara sunulacağı ise henüz bilinmiyor.

Öte yandan, bir başka Çinli üretici Xiaomi'nin de MIUI 13 sürümü ile birlikte benzer bir teknoloji kullanacağı söyleniyor.