HarmonyOS yüklenen cihaz sayısı 150 milyonu geçti

Geçtiğimiz aylarda tanıtılan Huawei'nin kendi işletim sistemi HarmonyOS, kısa süre içinde 150 milyon cihaza yüklendi.

ABD'nin yaptırımları nedeniyle Android lisansını kaybeden Huawei, geliştirdiği HarmonyOS isimli işletim sisteminin yeni sürümünü 2 Haziran'da tanıtmıştı.

HarmonyOS; yalnızca akıllı telefonlara değil, aynı zamanda akıllı saatlere, akıllı ev aletlerine, araç sistemlerine ve televizyonlara da güç verecek.

150 MİLYON CİHAZA ULAŞTI

Yayınlanan rapora göre, 29 Temmuz'da 40 milyon civarı cihaza yüklenen HarmonyOS, şu an itibarıyla 150 milyon cihazı aştı.

Huawei Mate 9 gibi beş yıllık eski cihazların bile kullanabildiği yeni HarmonyOS güncellemesi, önümüzdeki aylarda farklı Huawei ve Honor cihazlarına da gelecek.

Huawei Tüketici Elektroniği Grubu CEO'su Richard Yu; HarmonyOS'un şimdiye kadar IoT aygıtları, akıllı telefonlar, tabletler, akıllı saatler ve TV'ler dahil olmak üzere 150 milyondan fazla cihaza kurulduğunu ve bu sayede tarihteki en hızlı büyüyen işletim sistemi haline geldiğini söyledi.

HUAWEI'NİN YIL SONU HEDEFİ 360 MİLYON

Huawei, yıl sonuna kadar 360 milyon cihaza HarmonyOS yüklenmesini bekliyor. Gelecek yıl ise bu cihazların sayısı 12,3 milyara kadar çıkacak.