HarmonyOS yüklenen cihaz sayısı 400 milyonu geçti

Geçtiğimiz yıl tanıtılan Huawei'nin kendi işletim sistemi HarmonyOS, kısa süre içinde 470 milyon cihaza yüklendi.

ABD'nin yaptırımları nedeniyle Android lisansını kaybeden Huawei, geliştirdiği HarmonyOS isimli işletim sisteminin yeni sürümünü 2 Haziran 2021'de tanıtmıştı.

HarmonyOS; yalnızca akıllı telefonlara değil, aynı zamanda akıllı saatlere, akıllı ev aletlerine, araç sistemlerine ve televizyonlara da güç verecek.

470 milyon cihaza yüklendi

Şanghay Menkul Kıymetler Borsası'na göre, HarmonyOS işletim sisteminin çeşitli sürümlerini çalıştıran cihaz sayısı şimdiden 470 milyon birimi aştı.

Üç yıllık tam ölçekli çalışmanın ardından HarmonyOS işletim sistemi daha kararlı hale geldi ve ekosistem önemli ölçüde büyüdü.