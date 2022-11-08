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HarmonyOS yüklü cihaz sayısı 320 milyona ulaştı
Geçtiğimiz yıl tanıtılan Huawei'nin kendi işletim sistemi HarmonyOS, kısa süre içinde 320 milyondan fazla cihaza yüklendi.
- Haber Merkezi
- 08.11.2022 - 09:17
ABD'nin yaptırımları nedeniyle Android lisansını kaybeden Huawei, geliştirdiği HarmonyOS isimli işletim sisteminin yeni sürümünü 2 Haziran 2021'de tanıtmıştı.
HarmonyOS; yalnızca akıllı telefonlara değil, aynı zamanda akıllı saatlere, akıllı ev aletlerine, araç sistemlerine ve televizyonlara da güç verecek.
320 milyon cihaza yüklendi
Huawei Tüketici İş Grubu CEO'su Yu Chengdong, HarmonyOS yüklü cihaz sayısının 320 milyonu geçtiğini duyurdu.
HarmonyOS yüklü cihaz sayısı yıllık bazda yıllık yüzde 113 artarken, HarmonyOS ürünlerinin sevkiyatında ise yıllık yüzde 212 büyüme sağlandı.