Hava kirliliği, anne karnındaki bebekleri etkiliyor

Anne karnındaki bebeklerin akciğer, karaciğer ve beyinlerinde hava kirliliği kaynaklı zehirli parçacıklar bulundu.

Hava kirliliği, dünyanın en büyük çevre sağlığı tehdidi olarak kabul ediliyor ve etkileri her geçen gün büyüyor.

Yapılan son ölçümlerde, atmosferdeki karbondioksit seviyesinin milyonda 420 ppm seviyesine çıktığı ve daha önce kaydedilen 415 ppm oranını aştığı belirlendi.

Ölçülen karbondioksit miktarı, insanlığın ortaya çıkışından beri kaydedilen en yüksek seviyeye ulaştı.

Anne karnındaki bebekleri bile etkiliyor

Anne karnındaki bebeklerin akciğer, karaciğer ve beyinlerinde hava kirliliği kaynaklı zehirli parçacıklar bulundu.

Bunlar, bir annenin hamilelik sırasında solumasıyla kan dolaşımı ve plasenta yoluyla fetüse geçiyor.

2019'da yapılan bir çalışma, hava kirliğinin insan vücudundaki her organa ve hemen hemen her hücreye zarar verebileceğini göstermişti.

Araçlarda, evlerde ve fabrikalarda fosil yakıtların yanması sonucu oluşan bu partiküller hem vücutta iltihaplanmaya oluyor hem de toksik kimyasallar taşıyor.

Hava kirliliğinin en az deprem kadar riskli bir konu olduğunun altını çizen bilim dünyası, gelecekteki riskler hakkında uyarıyor.