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    Havada ters takla atan robot köpek: Ollie

    Tencent Robotics X Lab tarafından geliştirilen robot köpek Ollie, tekerlek şeklindeki bacaklarıyla engelleri aşıp ters takla atabiliyor.
    • Haber Merkezi
    • 16.06.2021 - 16:45
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    Havada ters takla atan robot köpek: Ollie

    Boston Dynamics tarafından geliştirilen robot köpek Spot, daha önce birçok haberimize konu olmuştu.

    Çinli bir teknoloji şirketi olan Tencent Robotics X Lab, Spot'tan oldukça farklı bir tasarıma sahip farklı bir robot köpek tanıttı.

    Tekerlekli bacak yapısı ile atlayıp zıplayabilen Ollie isimli robot, havada ters takla bile atabiliyor. Zorlu koşullar için üretilen robot, günlük işleri yürütmek için tasarlandı.

    Havada ters takla atan robot köpek: Ollie - VİDEO

    Havada ters takla atan robot köpek: Ollie #1

    ÜÇ BACAĞINDAN İKİSİNİ KULLANIYOR

    Ollie'nin aslında üçüncü bir bacağı daha var. Ancak robot, fazladan enerji tüketmemek için yalnızca gerek gördüğü durumlarda bu bacağını devreye alıyor.

    Geliştirici şirket Tencent Robotics X Lab, henüz robotla ilgili bir çıkış tarihi veya satış fiyatı belirlemiş değil. Şirket yetkilileri, Ollie'yi satışa hazır hale getirmek için çalıştıklarını söylüyor.

    ollie

    ollie

    ollie

    ollie

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