Havadaki karbondioksiti temizleyen en büyük tesis açıldı

Havadaki karbondioksiti emen ve yer altında depolayan dünyanın en büyük tesisi İzlanda'da faaliyete geçti.

Küresel ısınma nedeniyle Dünya'nın ortalama sıcaklıkları sürekli olarak artıyor, bunun sonucunda buzullar yavaş yavaş yok oluyor ve Dünya tehlikeye doğru ilerliyor.

Küresel sıcaklık artışının 1,5 dereceyle sınırlandırılabilmesi için, ülkelerin emisyonlarını 2030’a kadar yarıya indirmeleri ve sıfır emisyon yol haritalarını planlarının merkezine koymaları gerekiyor.

Dünya küresel ısınma nedeniyle her geçen gün felakete sürüklenirken, uzmanlar gezegenimizi kurtarmanın yollarını arıyor. Bu kapsamda, havadaki karbondioksiti emen ve yer altında depolayan dünyanın en büyük tesisi İzlanda'da faaliyete geçti.

YILDA 4 BİN TON KARBONDİOKSİT TEMİZLEYECEK

Tesisin, yılda yaklaşık 790 otomobilin yıllık emisyonlarına eş değer 4 bin ton karbondioksiti atmosferden temizlemesi bekleniyor.

SİSTEM NASIL ÇALIŞIYOR

Tesis, “Orca” (Katil balina) adı verilen havadan karbondioksiti çıkarmak için filtreler ve fanlar kullanan sekiz büyük konteynırdan oluşuyor.

Ardından karbondioksit, daha sonra su ile karıştırılarak yer altına pompalanıyor. Bu sürecin ardından depolanan karbondioksit yavaş yavaş katı bir kaya halini alıyor.

Şu anda sistem, yakındaki bir jeotermal santral tarafından yenilenebilir şekilde güçlendiriliyor.

Diğer taraftan, havadan doğrudan karbondioksit yakalama, yeni ve pahalı bir teknoloji. Ancak uzmanlar, bu sistem yaygınlaştıkça fiyatının da düşeceği umuluyor.

Uluslararası Enerji Ajansı'na (IEA) göre, şu anda dünya çapında yılda 9 binden tondan fazla karbondioksit yakalayan 15 tesis var.

ABD'li bir petrol firması olan Occidental, Teksas petrol sahalarının yakınında havadan yılda bir milyon ton çekmek üzere tasarlanmış en büyük tesisi geliştiriyor.