HAVELSAN'dan koronaya karşı uzaktan algılama yazılımı

HAVELSAN, daha önce kurduğu kızılötesi termal kameralara uzaktan algılama yazılımını da dahil etti.

Türkiye'de mart ayından bu yana etkili olan koronavirüs yavaş yavaş etkisini yitirirken, normalleşme dönemi başladı.

Vakalarının tespiti ve yayılma hızının düşürülmesi amacıyla, salgının en yoğun olduğu mart-nisan döneminde 200'e yakın termal kamera kurulumu yaparak kritik kurumların salgından korunmasında önemli rol oynayan HAVELSAN, termal kameralar için yeni bir yazılım güncellemesi kullanıma sundu.

YÜKSEK HASSASİYETLE ÖLÇÜM YAPIYOR

Yeni nesil kızılötesi termal kamera ekranlarında, kişinin termal görüntüsü dışında gerçek görüntüsü de eş zamanlı görülebiliyor. Bu termal kameralar 4 metre mesafeye kadar ve 0,1 derece hassasiyette ölçüm yapabiliyor.

Bu sayede, kişinin çok yüksek hassasiyetle ölçülen yüz sıcaklığı, yüz algılama algoritması sayesinde tespit edilen kişi görüntüsünün üzerinde görülebiliyor.

TEDBİRLERİN UYGULANMASI KOLAYLAŞACAK

1 Haziran itibarıyla seyahat kısıtlamalarının kalkması ve alışveriş merkezi, restoranlar, kafeler gibi insanların bir arada bulunduğu alanların açılması, yeni tedbirleri de beraberinde getirirken, HAVELSAN’ın geliştirdiği yeni sistemle bu tedbirlerin uygulanması kolaylaşacak.

HAVELSAN tarafından geliştirilen sistem; alışveriş merkezlerine, okullara, kamu kurumlarına ve insanların toplu olarak bir arada bulunduğu yerlere kuruluyor.



HAVELSAN TARAFINDAN GELİŞTİRİLEN SİSTEMİN YAPACAKLARI

HAVELSAN'ın geliştirdiği sistem sayesinde ilk aşamada şunlar yapılacak:

Giriş ve çıkışlarda otomatik ateş ölçümü yapılacak ve ateşi yüksek olan kişilerin otomatik olarak tespit edilecek.

Giriş ve çıkışlarda ve toplu dolaşım alanlarında maske takılı olup olmadığını otomatik olarak kontrol edilecek. Maske takılı olmaması durumunda lokasyon bazlı uyarı verilecek.

Sosyal mesafenin korunması için toplu dolaşım alanlarında kişi yoğunluk tespiti yapılacak ve yoğunluğun belirtilen limitten fazla olması durumunda alarm üretilecek.

Giriş ve çıkışlarda kişi sayımı yapılacak ve bu sayede içeride bulunan anlık kişi sayısı ölçümü ve bu sayının belli bir değerin üzerine çıkması sonucu alarm üretimi gerçekleştirilecek.

İkinci aşama:

Sağlık Bakanlığı ile Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması entegrasyonu sonrasında giriş çıkışlara konulan akıllı cihazlarla, toplu alanlara kişi sağlık girişinin uygunluğu tespit edilecek.

Yürüyen merdivenlere takılan cihazlarla otomatik el bantlarının dezenfeksiyonu; toplu alanlara yerleştirilen kiosklarla maske temini, el dezenfeksiyon ünitesi entegrasyonu sağlanacak.

Test çalışmaları tamamlanan uzaktan algılama sisteminin alışveriş merkezi gibi kapalı alanlara kurulum çalışmalarına devam ediliyor.

HAVELSAN Genel Müdürü Ahmet Hamdi Atalay, konuya ilişkin değerlendirmesinde, koronavirüs salgını ile ilgili tedbirlerin başladığı ilk günlerde çok hızlı davranarak kritik kurumların termal kameralı algılama ihtiyacını karşıladıklarını belirtti.

Yeni normale geçiş döneminde ise geliştirdikleri yeni uzaktan algılama sistemiyle otomatik olarak birçok kontrolün yapılmasını sağlayacaklarını ifade eden Atalay, bu sayede toplu alanlarda çok daha güvenli bir ortam oluşturacaklarını kaydetti.