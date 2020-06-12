HAVELSAN'ın geliştirdiği tespit sistemi Mars ödül aldı

HAVELSAN'ın deniz gözetleme görevleri için geliştirdiği Mars, Türk Elektronik Sanayicileri Derneği tarafından Ürün Geliştirme Süreci Ödülü'nü kazandı.

Türk Elektronik Sanayicileri Derneği (TESİD), yenilik ve yaratıcılık konusunda başarılı firmaların Türk kamuoyunda ve sektörde hak ettiği farklı konumu vurgulamak için Yenilikçilik-Yaratıcılık ödülleri veriyor.

18. TESİD Yenilikçilik-Yaratıcılık Ödülleri'nde KOBİ ve büyük firma kategorilerinde kazananlar belli oldu.

Bu yıl büyük firma dalında, HAVELSAN mühendislerinin geliştirdiği Mars, Ürün Geliştirme Süreci Ödülü'ne layık görüldü.

HEDEF TESPİT SİSTEMİ OLARAK GÖREV YAPIYOR

HAVELSAN'ın Türkiye'nin kritik jeopolitik konumuna uygun olarak deniz gözetleme işlevini sağlamak üzere geliştirdiği Mars (Maritime Surveillance) ürünü, radar video işleme ve hedef tespit sistemi olarak platformlarda görev alıyor.

Mars, sivil veya askeri kurumların taleplerine uygun olarak deniz gözetleme işlevleri için maliyet etkin çözüm sağlıyor.

Askeri ve ticari sınır gözetleme kulelerinde, marka ve tipten bağımsız olarak her türlü radar sistemine entegre edilebilen Mars'ta, uluslararası standartlara sahip mesaj yapılarına yer veriliyor.

Geliştirilen donanımda; kompozit video sinyallerini ayrıştırma, radar ekolarından plot/iz çıkarma, manuel/otomatik iz başlatma, verileri sayısala çevirme işlevleri gerçekleştiriliyor.

Yeni geliştirilen algoritmalar sayesinde üst seviyede hassasiyete sahip iz çıkarma ve yönetimi başarıyla gerçekleştiriliyor.





Mars sayesinde, hedef tespit ve takip yeteneği olmayan farklı tipte radarlara da birçok yetenek kazandırılabiliyor.

Bu sayede durumsal farkındalık açısından öneme sahip kritik hedeflerin hareket bilgileri, entegre olunan merkezi sisteme raporlanıyor ve taktik resimde yer alması sağlanıyor.

Mars ilk olarak Türk Boğazları Gemi Trafik Hizmetleri Sistem Yükseltmesi ve İlavesi Projesi'nde (TBGTH), proje yönetiminin yurt dışı bağımlılığı ortadan kaldırma hedefi ve farklı tipte sahalarda uyarlanabilen bir tasarım ihtiyacı üzerine geliştirildi.

Şu anda bu sistem, TBGTH ve Uzun Ufuk Lojistik Destek sahalarında kullanılıyor.