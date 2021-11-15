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    Hayal kırıklığı: GTA The Trilogy eleştiri yağmuruna tutuldu

    Rockstar Games'in kısa bir süre önce yayınladığı "Grand Theft Auto The Trilogy: The Definitive Edition, oyuncular tarafından oldukça eleştirildi.
    • Haber Merkezi
    • 15.11.2021 - 11:58
    • Güncelleme : 15.11.2021 - 12:07
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    Hayal kırıklığı: GTA The Trilogy eleştiri yağmuruna tutuldu

    Rockstar Games'in  "Grand Theft Auto The Trilogy: The Definitive Edition" adı altında piyasaya sürdüğü üç eski GTA sürümü, hayal kırıklığı yarattı.

    Grand Theft Auto III, Grand Theft Auto: Vice City ve Grand Theft Auto: San Andreas'ın güncellenmiş grafiğe sahip versiyonlarının bulunduğu paket, eleştirilerin hedefinde.

    Oyun çıkışını yapmadan önce, beklentiler bir hayli yüksekti. Ancak geliştiriciler; oyunların grafik kalitesini günümüze uyarlamak yerine, eski grafikleri geliştirmeyi tercih edince oyunseverler umduğunu bulamadı.

    İNCELEME PUANLARI OLDUKÇA DÜŞÜK

    Metacritic üzerinde yapılan oylamalarda 0,6 puan alan GTA üçlemesi, beklentileri karşılayamadı. Ayrıca oyundaki grafiklerin oldukça garip görünmesi, eleştirilerin bir diğer kaynağıydı.

    gta 6

    GTA: TRIOLOGY TÜRKİYE FİYATI

    Rockstar Games'in ön siparişe açtığı Grand Theft Auto The Trilogy: The Definitive Edition, PC sahipleri tarafından 529 TL'ye şimdiden satın alınabiliyor.

    Ayrıca; ülkemizdeki PlayStation 5 ve PlayStation 4 sahiplerine ek olarak Xbox sahipleri de bu üçlemeye sahip olmak için 529 TL ödemek zorunda kalacak.

    gta

    SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

    Minimum:

    • İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit
    • İşlemci: Intel Core i5-2700K / AMD FX-6300
    • RAM: 8GB
    • Ekran Kartı: Nvidia GeForce GTX 760 2GB / AMD Radeon R9 280 3GB
    • Depolama: 45GB

    Önerilen:

    • İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit
    • İşlemci: Intel Core i7-6600K / AMD Ryzen 5 2600
    • RAM: 16GB
    • Ekran Kartı: Nvidia GeForce GTX 970 4GB / AMD Radeon RX 570 4GB
    • Depolama: 45GB

    Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition; şu anda PC, Xbox Series, Xbox One, PlayStation 5 ve PlayStation 4 için yayınlanıyor.

    gta 6

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