Hayatınız kolaylaşacak! iPhone’un arkasındaki gizli tuş... O özelliği açmak için...

Hayatınız kolaylaşacak! iPhone’un arkasındaki gizli tuş... O özelliği açmak için...

iPhone’ların az bilinen bir özelliğini olan "Arka dokunma", kullanıcıların telefonlarının arkasına iki veya üç kez hafifçe vurmalarıyla çalışıyor.

TikTok’ta paylaşımlar yapan teknoloji fenomeni Elly Bailey, iPhone'larda bulunan kullanışlı ama bilinmeyen özelliklerden bazılarını açıkladı.

Kullanıcıların telefonun arkasını da opsiyonel olarak gizli tuş şeklinde kullanılabileceğini duyurması ise sosyal medyada viral oldu.

Videoyu izleyenlerin denemelerinden sonra büyük şaşkınlık yaşadıklarını söylemelerinin ardından Bailey’nin paylaşımı sadece iki gün içinde bir milyonun üzerinde görüntüleme kazandı.

Avustralya'nın en büyük kadın teknoloji influencerı olarak tanımlanan ve 826 bin takipçisi olan Bailey, bu özelliği keşfettikten sonra hayatının değiştiğini söyledi.

İPHONE 8 VE ÜZERİ MODELLERDE BULUNUYOR

Sputnik'in aktardığına göre, ipucunu paylaşan fenomen, ‘arkaya dokunma’ özelliğini kullanmayanların iPhone'u verimli kullanmadığını vurguladı.

İOS 14 sürümü ile çalışan iPhone’ların 8 ve üzeri modellerinde bulunan bu özellik, kullanıcıları telefonlarının arkasına iki veya üç kez hafifçe vurmalarıyla çalışıyor.

ARKA DOKUNMA ÖZELLĞİ NASIL AÇILIR

Telefonun kamerasını açmak, ekran görüntüsü almak, flaşı açmak, sesi açıp kapatmak, ekranı kilitlemek gibi bir çok seçeneğin bulunduğu özellik, ayarlar kısmındaki ‘erişilebilirlik’ seçeneğinin ‘dokunma’ sekmesinden istenilen şekilde ayarlanabiliyor.

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