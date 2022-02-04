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- Hayatınız kolaylaşacak! iPhone’un arkasındaki gizli tuş... O özelliği açmak için...
Hayatınız kolaylaşacak! iPhone’un arkasındaki gizli tuş... O özelliği açmak için...
- Haber Merkezi
- 04.02.2022 - 20:30
TikTok’ta paylaşımlar yapan teknoloji fenomeni Elly Bailey, iPhone'larda bulunan kullanışlı ama bilinmeyen özelliklerden bazılarını açıkladı.
Kullanıcıların telefonun arkasını da opsiyonel olarak gizli tuş şeklinde kullanılabileceğini duyurması ise sosyal medyada viral oldu.
Videoyu izleyenlerin denemelerinden sonra büyük şaşkınlık yaşadıklarını söylemelerinin ardından Bailey’nin paylaşımı sadece iki gün içinde bir milyonun üzerinde görüntüleme kazandı.
Avustralya'nın en büyük kadın teknoloji influencerı olarak tanımlanan ve 826 bin takipçisi olan Bailey, bu özelliği keşfettikten sonra hayatının değiştiğini söyledi.
İPHONE 8 VE ÜZERİ MODELLERDE BULUNUYOR
Sputnik'in aktardığına göre, ipucunu paylaşan fenomen, ‘arkaya dokunma’ özelliğini kullanmayanların iPhone'u verimli kullanmadığını vurguladı.
İOS 14 sürümü ile çalışan iPhone’ların 8 ve üzeri modellerinde bulunan bu özellik, kullanıcıları telefonlarının arkasına iki veya üç kez hafifçe vurmalarıyla çalışıyor.
ARKA DOKUNMA ÖZELLĞİ NASIL AÇILIR
Telefonun kamerasını açmak, ekran görüntüsü almak, flaşı açmak, sesi açıp kapatmak, ekranı kilitlemek gibi bir çok seçeneğin bulunduğu özellik, ayarlar kısmındaki ‘erişilebilirlik’ seçeneğinin ‘dokunma’ sekmesinden istenilen şekilde ayarlanabiliyor.
Yapmanız gerekenler:
- iPhone 8 veya sonraki model aygıtınızda iOS'un en son sürümünün yüklü olduğundan emin olun.
- Ayarlar > Erişilebilirlik > Dokunma'ya gidin ve Arkaya Dokun’a dokunun.
- Çift Dokunma veya Üç Kez Dokunma'ya dokunun ve bir eylem seçin.
- Ayarladığınız eylemi tetiklemek için iPhone'unuzun arkasına iki veya üç kez dokunun.
AssistiveTouch, Siri Kestirmeleri, Büyüteç, Ulaşılabilirlik ve VoiceOver gibi özelliklere hızlıca erişmek için Erişilebilirlik Kestirmesini tetiklemek üzere çift veya üç kez dokunma ayarlayabilirsiniz.