Hayvan hakları savunucularından Far Cry 6'ya tepki

Far Cry 6'da yer alan horoz dövüşü mini oyunu, hayvan hakları savunucularının tepkisini çekti.

Ubisoft tarafından yayınlanan ünlü oyun serisi Far Cry, serinin altıncı oyunuyla geçtiğimiz günlerde oyunseverlerle buluşmuştu.

2021 yılının en çok merak edilen oyunlarından biri olan Far Cry 6, yayınlanmasının üzerinden kısa bir süre sonra tepkilerin odağına yerleşti.

HOROZ DÖVÜŞÜ TEPKİ TOPLADI

Hayvanlara Etik Muamele İçin Mücadele Edenler (PETA) kuruluşu, oyundaki "horoz dövüşü" mini oyununa tepki gösterdi ve bu bölümlerin kaldırılması için çalışma başlattı.

PETA Latino yöneticilerinden Alicia Aguayo, "Horoz dövüşü gibi dehşet verici ve kanlı bir sporu, Mortal Kombat tarzı bir video oyununa dönüştürmek girişimcilikten uzaktır. Toplum bugün hayvanları birbirleriyle ölümüne dövüştürmeyen zorlayan sporlara karşıdır." ifadelerini kullandı.

Far Cry 6'da oyuncular, Yara isimli otokrat bir Güney Amerika ülkesinde "devrim" yapmaya çalışan Libertad isimli silahlı grubun bir üyesini canlandırıyor.

Birçok kişi, ada ülkesinin Küba'dan ilham aldığı yorumunda söylüyor. Oyunun kötü karakterini Breaking Bad'in Gus Fring'i Giancarlo Esposito canlandırıyor.