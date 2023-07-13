Haziran ayının en iyi orta segment Android telefonları Akıllı telefon kıyaslama platformu AnTuTu, haziran ayının en iyi orta segment Android telefonlarını paylaştı.

ensonhaber.com

Dünyanın en çok tercih edilen akıllı telefon kıyaslama platformu AnTuTu, akıllı telefonları birçok yönden test ederek her telefona belirli bir puan veriyor.

Şirket, yeni yayınladığı bir gönderide, geçtiğimiz haziran ayının en yüksek puan alan orta segment Android akıllı telefonlarını açıkladı.

Zirvede Redmi Note 12 Turbo var

Nisan ayının en iyi orta segment telefonu, 1 milyon 151 bin 420 puan alan Redmi Note 12 Turbo oldu.

Snapdragon 7+ Gen 2 işlemcisinden güç alan telefonda, 16GB RAM ve 1TB depolama alanı yer alıyor.

Listenin ikinci ve üçüncü sırasında ise sırasıyla Realme GT Neo 5 SE (1 milyon 136 bin 824) ve iQOO Neo 7 SE (948 bin 270) karşımıza çıkıyor.

Haziran ayının en iyi 10 orta segment Android telefonu

Redmi Note 12 Turbo

Realme GT Neo 5 SE

iQOO Neo 7 SE

Vivo S17 Pro

Xiaomi Civi 3

Redmi Note 12T Pro

Redmi K60E

OnePlus Ace Racing Edition

Oppo Reno 9 Pro 5G

Realme GT Neo 3