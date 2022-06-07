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- Haziranda GeForce Now'a eklenecek 25 yeni oyun
Haziranda GeForce Now'a eklenecek 25 yeni oyun
Bulut üzerinden oyun oynamaya imkan tanıyan GeForce Now servisine, haziran ayı itibarıyla eklenecek oyunları listeledik.
- Haber Merkezi
- 07.06.2022 - 11:19
- Güncelleme : 07.06.2022 - 11:39
2018 yılından beri PC platformlarında kullanılan, Nvidia'nın bulut oyun akış hizmeti GeForce Now, Nvidia'nın bulut sisteminde yer alan güçlü işlemcileri ve grafik kartlarını kullanarak, oyunları telefonunuzdan veya bilgisayarınızdan oynamanıza imkan tanıyor.
Bu hizmet sayesinde yüksek donanım isteyen oyunlar, herhangi bir indirme yapmadan bulut üzerinden telefonlardan ve bilgisayarlardan oynanabiliyor.
GeForce Now haziran oyunları
GeForce Now by Game+ ismi ile ülkemizde hizmet veren GeForce Now'ın oyun kütüphanesine haziran ayında 25 yeni oyun eklenecek:
- LEAP
- Souldiers
- Twilight Wars: Declassified
- ABRISS - build to destroy
- ANNO: Mutationem
- Kathy Rain: Director's Cut
- Star Conflict
- MythBusters: The Game- Crazy Experiments Simulator
- POSTAL: Brain Damaged
- Pro Cycling Manager 2022
- Tour de France 2022
- Builder Simulator
- Chivalry 2
- Starship Troopers - Terran Command
- Airborne Kingdom
- Core Keeper
- Fishing: North Atlantic
- Immortal Life
- The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel II
- KeyWe
- King Arthur: Knight's Tale
- Mechwarrior 5: Mercenaries
- No Straight Roads: Encore Edition
- Silt
- SimAirport