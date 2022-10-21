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    Hedefleri tutturamayan Snapchat'in hisseleri çakıldı

    Snapchat çatı şirketi, analiz beklentilerini tutturamayınca hisse senetleri yüzde 20’nin üzerinde düşüş gösterdi.
    • Haber Merkezi
    • 21.10.2022 - 16:08
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    Hedefleri tutturamayan Snapchat'in hisseleri çakıldı

    Bundan birkaç sene önce hikayeler özelliği ile bir hayli popüler olan, ancak daha sonra birçok özelliği diğer uygulamalar tarafından kopyalanarak popülerliği gün geçtikçe azalan Snapchat, yeniden gelirlerini artırmanın peşinde.

    Geçtiğimiz günlerde, ücretli abonelik servisi Snapchat Plus'ı duyuran şirket, zor günler geçiriyor.

    Snapchat hisseleri çakıldı

    Snapchat çatı şirketi, analiz beklentilerini tutturamayınca hisse senetleri yüzde 20’nin üzerinde düşüş gösterdi.

    Açıklanan üçüncü çeyrek tablolarına göre Snapchat, toplam günlük aktif kullanıcı sayısını 363 milyona çıkararak yıllık yüzde 16 büyüdü.

    Şirketin gelirleri ise yüzde 6 artarak 1.13 milyar dolara çıktı. Ancak Snapchat 'in gelirleri uzun bir aranın ardından ilk defa tek haneli olarak arttı. Ancak kâr söz konusu olduğunda, tablo tam tersine dönüyor.

    snapchat

    Üçüncü çeyrekte zararını 4'e katlayan şirketi tam 360 milyon dolar zarar açıkladı. Ağustos ayında duyurulan yeniden yapılanmanın şirkete maliyeti 155 milyon dolar oldu.

    Çalışanların yüzde 20'si kovulacak

    Sosyal medya uygulaması Snapchat, çalışanlarının yüzde 20'sini işten çıkaracak. Şirketteki işten çıkarmaların, bazı departmanları diğerlerinden daha fazla olacağı açıklandı.

    Örneğin, geliştiricilerin Snapchat içinde mini uygulamalar ve oyunlar oluşturma yolları üzerinde çalışan ekip ciddi şekilde etkilenecek.


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