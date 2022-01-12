Hem havada hem denizde gidebilen mega yat: Air Yacht

Hem havada hem denizde gidebilen mega yat: Air Yacht

150 metre uzunluğa sahip uçabilen mega yat tanıtıldı. Teknoloji harikası yat, iki günden daha fazla bir süre boyunca havada kalabiliyor.

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte son zamanlarda uçan taksiler üzerinde yapılan çalışmalar hız kazandı. Ancak görünüşe göre, gelecekte deniz taşıtları da uçabilecek.

İtalyan tasarım firması Lazzarini Design Studio, "Air Yacht" ismini verdiği yeni uçan yat konseptini tanıttı.

Roma merkezli şirket; kuru karbon fiber yapı, dört adet güneş enerjili elektrikli pervane ve iki adet helyum dolu balon sayesinde yatın uçabileceğini ve suda yüzebileceğini açıkladı.

SÜPER ZENGİNLER İÇİN TASARLANDI

Bununla birlikte, mega yatın inşa edildikten sonra ne kadara mal olacağı henüz açıklanmadı. Ancak görüntülerde de görebildiğiniz gibi yat, süper zenginlere yönelik tasarlandı ve muhtemelen birkaç yüz milyon dolara satılacak.

Air Yacht'ın ikiz keşif balonları, her biri ultra hafif piller ve güneş panelleri ile çalışan sekiz ters dönen motor tarafından çalıştırılan 400 bin metreküp sıkıştırılmış helyum içerecek.

2 SAAT UÇABİLECEK

Diğer taraftan, Lazzarini'ye göre süper yat 48 saatten fazla bir süre boyunca maksimum 60 knot (saatte yaklaşık 110 km) hızla uçabilme yeteneğine sahip olacak.

Öte yandan, oldukça lüks bir şekilde tasarlanan yat, konukların rahat etmesi ve eğlenceli vakit geçirmesi için bir yüzme havuzu, büyük bir salon, oturma odası, beş özel suit odası ve jakuzi gibi olanaklar barındıracak. Son olarak, yatta büyük bir helikopter pistinin de olacağını belirtelim.