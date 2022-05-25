Henüz tanıtılmayan iPhone 14 modellerine zam geldi

Güney Kore'deki kaynaklar, iPhone 14 serisindeki ön kameraların maliyetinin 3 kat arttığını söyledi. Bu da yeni modellere zam olarak yansıyacak.

Apple, merakla beklenen iPhone 14 serisini önümüzdeki eylül ayında tanıtmayı planlıyor. Yeni modeller hakkında en çok merak edilen konuların başında ise fiyatlandırma geliyor.

Bildiğiniz gibi Apple, iPhone modellerinde rakiplerinden daha yüksek bir fiyat politikası benimsiyor.

En son gelen bilgiler, Apple'ın iPhone 14 serisi akıllı telefonlarının fiyatlarını, mevcut iPhone 13 modellerinden 100 dolar daha fazla olacağını gösteriyordu. Ancak işler biraz değişti.

Ön kamera tedarikçisi değişti

Sektör kaynaklarına göre Apple, iPhone’lardaki ön kameralar için artık Çinli bir şirket yerine Güney Koreli LG ile çalışmaya başlayacak.

Şirketin bu değişikliği iPhone 15 serisinde yapması beklenirken, değişikliğin erken gelmesi, iPhone 14 modellerini de etkileyebilir.

Aslına bakacak olursak Apple, iPhone'ların arka kameraları için yıllardır LG Innotek şirketiyle çalışıyor. Ancak iddialara göre şirket, ön kamera konusunda Çinli tedarikçilerin ürünlerini beğenmeyerek yine LG'ye yöneldi.

Maliyetler 3 kat artacak

Kaynaklardan edinilen bilgiye göre, iPhone 14’ün ön kamerası bu değişiklikten etkienirse, kamera maliyeti 3 kat artacak.

Bu da iPhone 14 serisinin daha yüksek fiyatlarla satışa sunulacağı anlamına gelebilir. Ancak Apple'ın bu değişikliği fiyatlara yansıtmama ihtimali de var.

Bu değişiklikten önce, iPhone 14 modellerinin şu fiyatlarla satışa çıkması bekleniyordu: