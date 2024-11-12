Her yıl akıllı telefon satın almayı bırakmalısınız: İşte nedeni

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Günümüzde akıllı telefonlar hayatımızın vazgeçilmez bir parçası haline geldi. Ancak her yıl veya iki yılda bir yeni bir model satın alma alışkanlığımız, gerçekten gerekli mi?

Teknoloji yazarı Mariyan Slavov, bu soruyu gündeme getiren bir makale kaleme aldı. Slavov, yeni telefon satın alma isteğimizin ardındaki nedenleri ve bu alışkanlığın neden gereksiz olabileceğini detaylı bir şekilde ele alıyor.

YÜKSELTMELER GİDEREK ANLAMSIZLAŞIYOR

Slavov, son yıllarda piyasaya sürülen akıllı telefonlar arasındaki farkların giderek azaldığına dikkat çekiyor.

Özellikle Apple ve Samsung gibi sektör liderlerinin yeni modellerinde, önceki nesillere kıyasla çok küçük değişiklikler yapıldığını belirtiyor.

Slavov, iPhone 13 ile iPhone 16 ve Galaxy S21 ile Galaxy S24 arasındaki farkları karşılaştıran tablolar sunarak, bu modellerin boyut, ekran, işlemci, RAM, depolama, kamera ve batarya gibi temel özelliklerinin neredeyse aynı kaldığını gösteriyor.

Yeni bir kamera sensörü veya biraz daha hızlı bir işlemci, 799 dolarlık bir yatırımı haklı çıkarmaya yeterli mi?

Slavov, bu soruyu sorarak, tüketicilerin yeni telefon satın alma konusunda daha bilinçli kararlar alması gerektiğini vurguluyor.

YAZILIM GÜNCELLEMELERİ ESKİ TELEFONLARA DA GELİYOR

Slavov, yapay zeka, makine öğrenimi ve büyük dil modelleri gibi yeni teknolojilerin akıllı telefon dünyasında giderek daha önemli hale geldiğini belirtiyor. Ancak bu özelliklerin eski telefonlara da yazılım güncellemeleriyle geleceğini vurguluyor.

Samsung, eski telefonların yapay zeka görevlerini yerine getirmek için yeterli kapasiteye sahip olduğunu göstermişti.

Slavov, Galaxy S22 ile S24 Plus arasında yapay zeka özellikleri ve genel deneyim açısından neredeyse hiçbir fark olmadığını belirtiyor.

Ayrıca, Google ve Samsung'un uzun vadeli yazılım güncellemeleri sunmaya başlamasıyla, yeni bir telefon satın almak için yazılım gerekçesinin de ortadan kalktığını ifade ediyor.

Apple'ın iPhone'ları beş yıl boyunca desteklemesi, insanların telefonlarını kullandığı ortalama sürenin iki katından fazla.

TASARIMLAR NEREDEYSE AYNI

Slavov, son beş yılda piasaya sürülen akıllı telefonların tasarımlarının da neredeyse aynı kaldığını belirtiyor. Yeni modellerde genellikle sadece renk değişiklikleri ve küçük tasarım dokunuşları yapılıyor.

Slavov, bu durumun yeni bir telefon satın almanın heyecanını azalttığını ve tüketicileri "yeni" bir telefon alma yanılsamasına sürüklediğini ifade ediyor.