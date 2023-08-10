Her yıl onlarca çocuk sıcak arabalarda ölüyor! Teknoloji onları kurtarabilir mi Dikkati dağılmış veya uykusuz kalmış bir ebeveynin bir anlık unutkanlığı yıkıcı olabilir. Uzmanlar ve çocuk güvenliği savunucuları, tüm araçlarda iç hareket sensörleri için çağrıda bulunuyor.

Özel Haber

Yaz aylarının etkisiyle birlikte, sıcak arabalarda çocukların hayatını kaybetme riski alarm verici bir boyuta ulaştı.

Her yıl düzinelerce çocuğun sıcak arabalarda ölümüne tanık oluyoruz. Bu trajik olaylar, çocukların hayatlarını kaybetmesine yol açan güvenlik ihlallerine dikkat çekiyor.

Ebeveynlerin veya bakıcıların dikkatsizlikleri ve bilinçsiz davranışları, bu trajik olayların ana sebeplerinden biri olarak öne çıkıyor.

Uzmanlar, sıcak havalarda araç içinde bırakılan çocukların vücut sıcaklıklarının tehlikeli seviyelere çıkabileceğini vurguluyor.

Özellikle bebekler ve küçük çocuklar, yetişkinlere göre daha hızlı bir şekilde ısıya karşı duyarlılık gösterir. Bu nedenle, ebeveynlerin ve bakıcıların, çocukları araç içinde yalnız bırakmamaları ve güvenlik önlemlerini mutlaka almaları gerekiyor.

Yaşanmış hikayeler

Tyler Cestia, iki yıl önce sıcak bir haziran sabahı oğlu Thomas'ı kamyonunda bıraktığından beri kendini iyi hissetmiyor.

Cestia, Los Angeler'taki ofisine giderken Thomas'ı çocuk bakıcısına bırakmayı unuttu. Öğle yemeğinde denetçiyle birlikte bir restorana gitti ve ardından ofisine geri döndü.

Öğleden sonra, o sabah çocuk bakıcısını gördüğünü hatırlamadığı aklına geldi. Hemen kamyonuna koştu ve oğlu Thomas'ı sürücü koltuğunun arkasındaki araba koltuğunda buldu. 2 buçuk yaşındaki Thomas'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Diğer vakaların sonuçları daha vahim oldu. Evlilikler dağıldı. Bakıcılar yargılandı ve hapis cezasıyla karşı karşıya kaldı.

Her yıl yaklaşık 40 çocuk ölüyor

Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi'ne göre yılda yaklaşık 40 çocuk, ya araçta bırakıldıkları ya da sıkıştıkları için arabalardaki sıcak çarpmasından ölüyor.

Teknoloji onları kurtarabilir mi

Çocuk güvenliği savunucuları, yeni teknolojinin bu tekrar eden trajedileri önlemeye yardımcı olabileceğini söyledi.

Örneğin, iç hareket sensörlerine sahip araçlar, araç durdurulduktan sonra arka koltukta bir çocuk tespit ederse korna çalabilir ve sürücünün telefonuna uyarı gönderebilir.

Ancak otomobil üreticileri ve düzenleyiciler, teknolojiyi yeni araçlarda standart hale getirmedi, bu da güvenlik uzmanlarının tepkisini çekiyor.

Kâr amacı gütmeyen bir grup olan Kids and Car Safety'ye göre, 1990'dan beri ülke çapında 1.050 çocuk sıcak arabalarda öldü ve en az 7.300 çocuk çeşitli yaralanmalarla hayatta kaldı.

Kids and Car Safety'nin kurucusu ve başkanı Janette E. Fennell, konuyla ilgili şöyle konuştu:

Bunun hâlihazırda halledilmemesi otomobil üreticileri ve hükümet için gerçekten utanç verici olmalı. Bu ölümleri önleyecek teknolojiye sahipsiniz ve üstelik bunlar pahalı da değil. Daha neyi bekliyorsunuz!

Federal düzenleyiciler, ABD Başkanı Joe Biden'ın 2021'de imzaladığı 1 trilyon dolarlık altyapı yasası uyarınca, yeni araçlarda sürücülere bir arabayı durdurduktan sonra arka koltuğu kontrol etmelerini hatırlatmak için kurallar geliştirdiklerini söylediler. Ancak bu düzenleme, 2025 yılına kadar yürürlüğe girmeyecek.

Büyük otomobil üreticileri, ayrıca 2025 yılına kadar tüm yeni araçların temel arka koltuk hatırlatma sistemlerini içereceğini taahhüt ettiler.

Alliance for Automotive Innovation'a göre, geçen ekim ayı itibarıyla 150'den fazla model hatırlatıcıları sundu.

Ancak arka koltukta oturan bir çocuğu tespit etmek için radar veya ultrasonik sensörler kullanan yüksek teknolojili sistemler nispeten nadirdir.

Çocuk algılama sistemlerinin yeni araçlarda standart olması gerektiğini savunan Consumer Reports'ta oto güvenlik müdürü Emily A. Thomas, şu ifadeleri kullandı:

Bu bir maliyet ve talep meselesi. İnsanlar ihtiyaç duydukları şeyin bu olduğunu bilmiyorlar, bu yüzden çok büyük bir talep yok ve ne yazık ki otomobil endüstrisi gerekenlere cevap veriyor. Yani gerekli değilse standart donanım olarak koymuyorlar.

Kids and Car Safety'ye göre, tüm sıcak araba ölümlerinin yaklaşık yarısı, çocukları tehlikeye atmaktan cinayete kadar çeşitli suçlamalara yol açıyor.

Grup, birçok ebeveyn ve bakıcının hapis cezasından kaçınmak için ve bir çocuğun ölümünden sonra bir mahkeme savaşıyla yüzleşmek istemedikleri için savunma anlaşmaları yaptığını söyledi.

Psikolojik etkiler

Güney Florida Üniversitesi'nden bir sinirbilimci olan David M. Diamond, ölümlerin çoğunun ebeveynlerin işe gidip "arka koltuktaki çocuğun bilincini kaybetmesi" sonucu meydana geldiğini söyledi.

Dr. Diamond, sürüş sırasında, işe gidip gelmek gibi alışılmış davranışları yöneten beynin bir kısmının, bir ebeveyne çocuğu kreşe bırakmasını hatırlatmaktan sorumlu olan bilinçli hafıza sistemini "bastırdığını" söyledi. Stresli ve uykusuz ebeveynlerde bu durum daha sık meydana geliyor.

Diamond, bir röportajda, "İşte bu yüzden teknolojiye ihtiyacımız var çünkü açıkçası çok unutkanız." dedi.

Birçok yeni araca takılan hatırlatma ışıkları ve alarmları, sürücülere araç kapatıldığında arka koltuğu kontrol etmelerini tavsiye eder.

Bu sistemler genellikle yolculuktan önce veya yolculuk sırasında arka kapının açılmasıyla tetiklenir, ancak aslında arabada bir çocuk olup olmadığını algılayamazlar.

Bazı Kia ve Hyundai araçlarında bulunan ultrasonik sensörler , araç kilitlendikten sonra arka koltukta hareket eden bir çocuğu (veya evcil hayvanı) algılayabilir ve ardından kornaya basıp sürücüye metin mesajları gönderebilir.

Ancak Dr. Thomas, ultrasonik sensörlerin arka araba koltuğunda uyuyan bir çocuğu algılamayabileceğini söyledi.

Radar tabanlı sistemler, araba koltuğunda uyuyan bir çocuğun göğsünün inip kalkması gibi hafif hareketleri bile sözde algılayabiliyor. Söz konusu teknoloji, Genesis GV70 gibi bazı modellerde var.

Radar teknolojisi yaygın olarak bulunmamakla birlikte, güvenlik savunucuları, sürücülerin çocuğun yanına çanta, telefon, cüzdan ve hatta ayakkabılarından biri gibi önemli bir şey koyarak arka koltuğu kontrol etmeyi kendilerine hatırlatabileceklerini söylüyor.