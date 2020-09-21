Herhangi bir nesneyi kaldırabilmek için kaç adet helyum balonu gerekir?

Herhangi bir nesneyi kaldırabilmek için kaç adet helyum balonu gerekir?

Dünyaca ünlü sihirbaz ve performans sanatçısı David Blaine, geçtiğimiz günlerde helyum balonlarıyla 9 kilometre yükselmişti. Peki herhangi bir nesneyi kaldırmak için kaç helyum balonu gerekiyor?

Amerika Birleşik Devletleri’nin Arizona eyaletinde Daredevil lakaplı sihirbaz David Blaine, geçtiğimiz günlerde nefes kesen bir gösteriye imza atmış ve biz de sizlerle paylaşmıştık.

Çocukluk hayali olan balonla uçma denemesini gerçekleştirmek için kızıyla birlikte ABD'deki Arizona çölüne gelen Blaine, helyum dolu 52 balonla yaklaşık 9 bin 144 metre yükselerek Everest Dağı'ndan bile yükseğe uçtu.

30 dakika süren uçuşta hedeflenen yüksekliğe ulaşınca oksijen maskesi takarak balonları bırakan Blaine, daha sonra paraşütün yardımıyla yere inmeyi başardı.

HERHANGİ BİR NESNEYİ KALDIRMAK İÇİN KAÇ HELYUM BALONU GEREKİR?

İster kendinizi, ister evcil hayvanınızı isterseniz de garajınızda duran arabanızı helyum balonlarıyla uçurabilirsiniz. Ancak kaç helyum balonu kullanacağınızı hesaplamak biraz zor olabilir.

Bunu yapabilmek için cismin ağırlığını belirlemeli, balonların boyutunu ölçmeli ve balonun hacmini hesaplamalısınız. Ancak bütün bu işlemleri sizin için yapan bir yazılım geliştirildi.

Polonya Nükleer Fizik Enstitüsü'nden bir moleküler fizikçi, temel Arşimet prensibini kullanarak herhangi bir şeyi yerden kaldırmak için kaç tane helyum dolu balon gerektiğini görmenizi sağlayan bir web sitesi kullanıma sundu.

Örnek bir hesaplamayla, 85 kiloluk bir insanı kaldırabilmek için 81 bin 223 litre helyum gazına ihtiyaç var. Bu da standart 11 inçlik helyum balonlarından 7 bin 112 adede sahip olmanız gerektiği anlamına geliyor.

Ancak bu sayı, yalnızca cismi yerden kaldırmak için gereken balon sayısını ifade ediyor. Bu balonlara 8 tane daha ekleyerek, cismi yerden 10 metre yükseğe çıkarabilirsiniz.





Daredevil lakaplı sihirbaz David Blaine ise helyum balonlarıyla 9 kilometre yükseğe çıkabildi. Bu, helyum balonlarıyla çıkabileceğiniz maksimum mesafenin neredeyse yarısı. Peki neden balonlarla daha yükseğe çıkılamıyor?

Çünkü belirli bir yükseklikten sonra, atmosferik koşullar bir insan için çok tehlikeli hale geliyor. Yükseklik arttıkça oksijen seviyesi düşüyor ve sıcaklık azalıyor. Zaten videoyu izlediyseniz, belirli yükseklikten sonra David Blaine'in oksijen maskesi taktığını göreceksiniz.

Eğer Blaine oksijen maskesi takmayıp yükselmeye devam etseydi, büyük ihtimalle atmosfer koşulları nedeniyle bilincini yitirecekti ve felaket kaçınılmaz olacaktı.

Bu da ünlü sihirbazın ne kadar riskli bir işe kalkıştığını bir kez daha gösteriyor.