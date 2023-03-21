Hesabınız tehlikede! Twitter iki faktörlü kimlik doğrulamayı kapatıyor Twitter, şimdi de kullanıcıların güvenliği için ihtiyaç duyduğu iki faktörlü kimlik doğrulaması özelliğini ücretli hale getiriyor.

Elon Musk'ın satın almasıyla birlikte mavi tik hizmetini ücretli hale getiren Twitter, para kazanmanın yeni yollarını arıyor.

Elon Musk, şimdi de kullanıcıların güvenliği için ihtiyaç duyduğu iki faktörlü kimlik doğrulaması özelliğini ücretli hale getiriyor.

İki faktörlü kimlik doğrulama artık paralı

Twitter, 20 Mart'tan itibaren SMS tabanlı iki faktörlü giriş güvenliğini standart kullanıcılar için kapattı.

Twitter, bu tarihten sonra sadece Twitter Blue abonesi olan hesapların kısa mesaj tabanlı kimlik doğrulaması özelliğini kullanmasına izin verecek.

İki faktörlü kimlik doğrulama sistemi, insanların yeni cihazlarda oturum açma işlemlerini güvenle yapmalarını sağlıyordu.

Öte yandan, Google Authenticator gibi bir kimlik doğrulayıcı uygulama indirerek özel bir kod oluşturabilir, bu sayede SMS'ten daha güvenli iki faktörlü koruma oluşturulabilirsiniz.