Hidrojen ve helyum zengini gezegenlerde yaşam olabilir

Bilim insanları, hidrojen ve helyum açısından zengin öte gezegenlerin milyarlarca yıl yaşanabilir olabileceğini söylüyor.

Güneş sistemimizdeki tüm gezegenler Güneş'in etrafında döner. Diğer yıldızların etrafında dönen gezegenlere de öte gezegenler deniyor.

Öte gezegenler, yörüngesinde döndüğü yıldızların parlak olması nedeniyle teleskoplar tarafından oldukça zor tespit edilebiliyor.

AA'da yer alan habere göre, İsviçre'deki Bern ve Zürih üniversitelerinden bilim insanları, Dünya dışında yaşam arayışına dair yeni bir araştırma yaptı.

Bilim insanları, hidrojen ve helyum elementi bakımından zengin olduğu düşünülen kayalık öte gezegenleri inceledi.

Araştırmacılar, Güneş sistemindeki oksijen ve nitrojen gibi elementler bakımından zengin olan diğer gezegenlerin aksine, kayalık öte gezegenlerinin konumu sebebiyle daha fazla hidrojen ve helyum elementlerine sahip olduğunu belirledi.

Milyarlarca yıl yaşanabilir koşullar olabilir

Kayalık öte gezegenlerde yaşama uygun koşulların ne kadar sürebileceğine dair yapılan hesaplamalarda bilim insanları, bazı kayalık öte gezegenlerde 8 milyar yıla kadar yaşanabilir koşulların bulunabileceğini tespit etti.

Bilim insanları, "Hidrojen ve helyum elementlerinin yoğun olduğu gezegenler, yaşam için gerekli olan sera gazları açısından yetersiz olabilir, ancak bu gezegenlerin atmosferinin yeterince büyük olması durumunda da hidrojen elementi sera gazı görevi görebilir." diyor.

Ayrıca araştırmacılar, çoğu öte gezegenin önemli ölçüde su hacminin bulunduğu bunun da yüzey sıcaklığını artırarak yaşam için gerekli temel ​​koşulları oluşturduğunu belirtiyor.