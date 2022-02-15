Hindistan, Çin'e ait 54 mobil uygulamayı yasakladı

Hindistan hükümeti, güvenlik endişeleri nedeniyle Çin'e ait 54 mobil uygulamanın yasaklanması için düğmeye bastı.

Hindistan, 2 Ekim 2020'de aralarında popüler PUBG Mobile oyununun da bulunduğu TikTok ve WeChat gibi Çin bağlantılı 118 mobil uygulamaya yasak getirmişti.

Hindistan Elektronik ve Bilgi Teknolojisi Bakanlığı, Çin'e ait Tencent Holdings, Alibaba Group Holding ve NetEase gibi teknoloji şirketleri de dahil olmak üzere, 54 uygulamanın daha yasaklanmasına yönelik yeni kararını duyurdu.

Söz konusu kararın, Hindistan hükümetinin 2020'de yasakladığı uygulamaların yeniden markalaşmış versiyonları olduğu belirtildi.

ÜLKENİN BÜTÜNLÜĞÜNE ZARAR VERİYOR

Elektronik ve Bilgi Teknolojisi Bakanlığı, bazı Çin menşeli uygulamaların ülkenin egemenliği, bütünlüğü, savunması, güvenliği ve kamu düzenine karşı zararlı faaliyetlerde bulunduğunu söylüyor.

ÇİN - HİNDİSTAN GERİLİMİ

Çin ile Hindistan arasındaki Himalaya Dağları'nın çevrelediği belirsiz sınır hattı ülkeler arasında egemenlik tartışmalarına neden oluyor.

Akarsular, göller, buzullar ve karlı zirvelerin bulunduğu 3 bin 500 kilometrelik sınır, tarafları sık sık karşı karşıya getiriyor.

Pekin yönetimi, "Güney Tibet" olarak adlandırdığı Hindistan'ın Arunaçal Pradeş eyaletindeki 90 bin kilometrekarelik toprakta hak iddia ederken; Yeni Delhi, Aksai Chin platolarını kapsayan 38 bin kilometrekarelik alanın Pekin yönetimince işgal edildiğini savunuyor.