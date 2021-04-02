Hindistan, çip üretmek isteyenlere 1 milyar dolara kadar destek sunacak

Hindistan, çip üretmek isteyenlere 1 milyar dolara kadar destek sunacak

Hindistan hükümeti, ülkede yonga üretimi yapmak isteyen firmalar için 1 milyar dolara kadar yatırım desteği vereceğini açıkladı.

Akıllı telefon ve 5G ağ ekipmanlarına yönelik artan çip talebi sonrasıda, tüm dünyada çip tedarik sorunları yaşanıyor.

Yeterli çip tedarik edemeyen birçok marka, üretimlerine geçici de olsa ara verirken, çip krizi büyüyerek başta bilgisayar ve akıllı telefon üretimi olmak üzere diğer sektörlere de sıçrıyor.

Dünyanın en büyük çip üreticisi TSMC'nin bu krizi çözebilmek için 3 yıl içinde 100 milyar dolarlık dev yatırım yapacağını sizlerle paylaşmıştık. Şimdi bir hamle de Hindistan hükümetinden geldi.





HİNDİSTAN'DAN 1 MİLYAR DOLARLIK DESTEK

Hindistan hükümeti uzun bir süredir ülkede elektronik üretimini arttırmak için yatırımlar yapıyor. Çin ile yaşanan sorunlar nedeniyle Apple gibi önemli şirketler, artık burada üretim yapıyor.

Çin’den sonra dünyanın en büyük ikinci akıllı telefon üretim merkezi haline gelen Hindistan, şu sıralar kesenin ağzını açtı.

Çip üretiminde de merkez haline gelmek isteyen ve tedarik sorunlarını fırsat bilen hükümet, ülkede yonga üretim fabrikası kuracak firmalara 1 milyar dolar civarında yatırım desteği sözü verdi.





Söz konusu dev desteğin hangi şartlar altında veya ne şekilde sağlanacağına dair fazla detay paylaşılmadı. Ancak hükümet, sektör devlerinden geri bilidirim alarak planlarını şekillendirecek.

Özellikle son dönemlerde Çin'deki üretimin sorunlu hale gelmesi, birçok şirket için Hindistan'ın teklifini cazip hale getiriyor.