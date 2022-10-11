Hindistan, daha hızlı 5G için Apple ve Samsung'a baskı yapacak

Hindistan, daha hızlı 5G için Apple ve Samsung'a baskı yapacak

Hindistan hükümeti, modellerinin çoğunun yakın zamanda piyasaya sürülen yüksek seviye 5G hızlarına sahip olmadıkları için Apple ve Samsung'a baskı kuracak.

Hindistan hükümeti, modellerinin çoğunun yakın zamanda piyasaya sürülen yüksek seviyelere hazır olmadığı endişeleri nedeniyle akıllı telefon üreticilerini zorlayacak.

Hükümet; Apple, Samsung ve diğer cep telefonu üreticilerini ülkede 5G'yi desteklemek için daha hızlı yazılım güncellemesi sunmalarını istiyor.

Öte yandan, ülkedeki telekom operatörleri 5G hizmetini önümüzdeki aylarda daha fazla şehre getirecek.

Apple ve Samsung desteklemiyor

Üç endüstri kaynağına göre, Apple'ın en yeni iPhone 14'ü de dahil olmak üzere iPhone modelleri ve Samsung'un önde gelen telefonlarının çoğu, Hindistan'da 5G'yi desteklemek için uyumlu yazılımlara sahip değil.

Bununla ilgili olarak, Hindistan'ın telekom ve BT departmanlarından üst düzey bürokratlar, 5G'nin erken benimsenmesi için bir toplantı düzenleyecek.

Toplantıya; Apple, Samsung, Vivo ve Xiaomi'den akıllı telefon yöneticilerinin yanı sıra; yerli telekom operatörleri Reliance, Airtel ve Vodafone Idea da katılacak.