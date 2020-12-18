Hindistan, dünyanın en büyük yenilenebilir enerji parkının temelini attı

Dünyanın en büyük yenilenebilir enerji parkı olacak ve 30 bin megawatt (30 gigawatt) elektrik üretecek tesisin temelleri Hindistan'da atıldı.

Kendini hızlı şekilde yenileyen ve sürekli olarak enerji imkanı sağlayan yenilenebilir enerji kaynakları, gelecekte fosil yakıtların yerini alacağı için oldukça önemli.

Çevreye verilen zararları en aza indirmek ve gelecek nesile temiz bir dünya bırakmak için birçok ülke, yeni enerji projeleri üzerinde çalışıyor.

HİNDİSTAN'A DEV TESİS

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, dünyanın en büyük yenilenebilir enerji parkı olacağını söylediği ve 30 bin megawatt (30 gigawatt) elektrik üretecek tesisin temellerini attı.

Ülkenin Gucerat eyaletindeki Kutch bölgesinde 726 kilometreye yayılan büyük proje, Singapur büyüklüğünde. Enerji parkının; güneş panelleri, güneş enerjisi depolama üniteleri ve rüzgar türbinleri içermesi hedefleniyor.





Söz konusu parkın hemen yanında, suyu tuzdan arındırmaya yarayacak desalinasyon tesisi de bulunuyor. Tesis, Pakistan sınırındaki kurak bölgede yaşayan 800 bin kişi için günde 100 milyon litre su işleyebilecek.

HEDEF 450 GIGAWATT

Hindistan yenilenebilir enerji üretme kapasitesini 2022’ye kadar 175, 2030’a kadar da 450 gigawatt'a çıkarmayı hedefliyor. Yeni enerji parkı projesi ise bu hedeflerin büyük bölümünün tamamlanmasını sağlayacak.

Bununla birlikte, Hindistan dünyanın en çok karbondioksit salımı yapan üçüncü ülkesi. Başbakan Modi, tesisin ülkenin karbondioksit salımını yılda 50 milyon tona kadar azaltmasını sağlayacağını ifade etti.

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