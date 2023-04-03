Hindistan, helikopterden roket fırlattı Hindistan'da "Yeniden Kullanılabilir Fırlatma Aracı Bağımsız İniş Misyonu (RLV LEX)" başarıyla test edildi.

AA

Hindistan'da "Yeniden Kullanılabilir Fırlatma Aracı Bağımsız İniş Misyonu (RLV LEX)" başarıyla gerçekleştirildi.

Yapılan test kapsamında, yeniden kullanılabilir fırlatma aracı, "Chinook" tipi helikopterle havalandı.

Fırlatma aracı, Karnataka eyaletindeki havacılık deneme alanında helikopterden ayrılarak 4,5 kilometre irtifadan inişe geçti.

Entegre Navigasyon, Yönlendirme ve Kontrol Sistemi'ni kullanarak saatte 350 kilometre hızla manevralar yapan fırlatma aracı, bağımsız şekilde iniş yaptı.

Test başarılı oldu

Böylelikle, uzay aracının bağımsız şekilde inişi başarıyla test edildi. Test, atmosfere giren uzay aracının inişi için gereken birebir koşullar altında yapıldı.

Diğer yandan, dünyada ilk kez kanatlı fırlatma aracı, 4,5 kilometre irtifaya helikopterle taşındıktan sonra piste bağımsız inmesi için bırakıldı.