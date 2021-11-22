Hindistan ile NASA'nın uzay aracı, Ay'da çarpışma tehlikesi geçirdi

Hindistan Uzay Araştırma Organizasyonu (ISRO), Ay'daki uzay aracının NASA'nınkiyle çarpışmaması için manevra yaptığını duyurdu.

Hindistan'ın Ay yörüngesine fırlattığı uzay aracı Chandrayaan-2 ve NASA'nın yörüngedeki Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO) aracı, çarpışma tehlikesi geçirdi.

Hindistan Uzay Araştırma Organizasyonu (ISRO), Ay yörüngesindeki uzay aracının NASA'nınkiyle çarpışmaması için geçen ay manevra yaptığını duyurdu.

ISRO, verilerin Chandrayaan-2 aracıyla Lunar Reconnaissance Orbiter'ın 20 Ekim'de Ay'ın kuzey kutbunda birbirine 3 kilometre kadar yaklaşacağını gösterdiğini bildirdi.

ORTAK HAREKET ETTİLER

ISRO ve NASA, muhtemel bir çarpışmadan kaçınmak için Chandrayaan-2'nin manevra yapması gerektiği konusunda anlaştı.

ISRO'dan yapılan açıklamada, "Bu olay, Ay ve Mars görevlerinde uzay araçlarının birbirine yakınlaşmalarının sürekli olarak takip edilmesi gerektiğini gösteriyor." denildi.

Bu tür manevralar, trafiğin ve çöpün yoğun olduğu uzayda daha önce de yaşanmıştı.

Örneğin Çin'in 1999'da fırlattığı ve 2002'de hizmet dışı bıraktığı hava durumu uydusunun bir parçası, geçen hafta Uluslararası Uzay İstasyonu'yla (UUİ) çarpışma tehlikesi yaşamıştı.