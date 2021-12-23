Hindistan, nükleer başlık taşıyabilen füzeyi test etti

Hindistan, nükleer başlık taşıyabilen füzeyi test etti

Hindistan ordusunun, nükleer başlık taşıyabilen yerli üretim füze sistemi "Pralay"ı test ettiği açıklandı.

Hindistan Savunma Araştırma Geliştirme Kuruluşunca (DRDO) geliştirilen yerli üretim "Pralay" füzesi, nükleer başlık taşıyabiliyor.

Hindistan, söz konusu füzeyi Bengal Körfezi'nde Odisha eyaleti açıklarından ateşledi.

Füzenin deneme atışları, Rus yapımı hava savunma sistemi S-400'lerin konuşlandırılmasından bir gün sonra gerçekleştirildi.

500 KM'YE KADAR ETKİLİ

DRDO'dan yapılan açıklamada, "Pralay"ın 150 ila 500 kilometre arasında etkili olduğu ve mobil fırlatıcı üzerinden ateşlenebileceği kaydedildi.

Hindistan, nükleer başlık taşıyabilen füzeyi test etti VİDEO

TESTİ GEÇTİ

Açıklamada, füzenin istenen yörüngeyi takip ederek belirlenen hedefe ulaştığı ve deneme atışını başarıyla tamamladığı belirtildi.

Hindistan, 18 Aralık'ta 1000 ila 2 bin kilometre menzilli nükleer başlık taşıyabilen yeni nesil güdümlü füze sistemi "Agni P"yi de test etmişti.