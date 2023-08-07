Hindistan uzay aracı Ay'ın yeni fotoğraflarını paylaştı Hindistan'ın uzay ajansı, Ay yörüngesine giren Chandrayaan-3 uzay aracı tarafından çekilen Ay'ın ilk görüntülerini yayınladı.

AA & Ensonhaber

Hindistan Uzay Araştırma Ajansı (ISRO) cumartesi ayın yörüngesine giren Chandrayaan-3 gezginci aracının çektiği ilk fotoğrafları paylaştı.

Görüntüler, uzay aracı yaklaştıkça ay yüzeyindeki kraterlerin daha da büyüdüğünü gösteriyor. Chandrayaan-3'ün iniş aracı ve gezgini 23 Ağustos'ta yüzeye ulaşacak.

Başarılı olursa, Hindistan güney kutbuna kontrollü bir "yumuşak iniş" gerçekleştiren ilk ülke olacak. Ayrıca ülke; ABD, eski Sovyetler Birliği ve Çin'den sonra Ay'a yumuşak iniş yapan dördüncü ülke olarak kayıtlara geçecek.

ISRO, Chandrayaan-3'ün bütün kontrollerinin yapıldığını ve aracın iyi durumda olduğunu bildirdi.

14 gün görev yapacak

Chandrayaan-3, Ay'ın güney kutbuna inişinin ardından 14 gün görev yapacak.

İniş platformu ve gezginci araç modüllerinden oluşan yaklaşık 3,9 ton ağırlığındaki Chandrayaan-3 uzay aracı, Ay'ın yüzeyini inceleyecek.

Daha önceki görevler başarısız olmuştu

2008 ve 2019 yıllarında farklı görevler için uzaya fırlatılan Chandrayaan'ın 1. ve 2. denemeleri, Ay'ın yüzeyine iniş yapamamıştı.

İndikten sonra, altı tekerlekli gezgin Ay'ın yüzeyindeki kayaların ve kraterlerin etrafında dolaşacak ve analiz için Dünya'ya geri gönderilmek üzere önemli veriler ve görüntüler toplayacak.

Gezici, Ay yüzeyinin fiziksel özelliklerini, yüzeye yakın atmosferi ve yüzeyin altında neler olup bittiğini incelemek için tektonik aktiviteyi bulmaya odaklanacak aletlerle donatıldı.

Ay'ın güney kutbu hâlâ büyük ölçüde keşfedilmemiş durumda - orada gölgede kalan yüzey alanı, Ay'ın kuzey kutbundan çok daha büyük ve bilim insanları burada su olabileceğini söylüyor.