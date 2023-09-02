Hindistan uzay yarışında ben de varım dedi! Güneş aracı yola çıktı Ay'ın Güney Kutbu'na inen ilk ülke olmayı başaran Hindistan, şimdi de Güneş'e araç gönderdi.

ensonhaber.com

Ay'a son iniş girişimi Chandrayaan-2'nin kazayla sonuçlanmasının ardından harekete geçen Hindistan, geçtiğimiz günlerde Chandrayaan-3 uzay aracını Ay yüzeyine tek parça halinde indirmeyi başardı.

İniş platformu ve Vikram isimli gezginci araç modüllerinden oluşan yaklaşık 3,9 ton ağırlığındaki Chandrayaan-3 uzay aracı, Ay'ın yüzeyini inceleyecek.

Şimdi de Güneş'e araç yolladılar

Ay'ın Güney Kutbu'na inen ilk ülke olmayı başaran Hindistan, şimdi de Güneş'e araç gönderdi.

Hindistan Uzay Araştırmaları Merkezi (ISRO), Güneş'in en dış katmanını ve Güneş rüzgarlarını gözlemlemek için Güneş ve Dünya arasındaki L1 Lagrange noktasına yerleştirilmesi planlanan uydunun, başarıyla fırlatıldığını açıkladı.

Aditya uydusu, Andhra Pradesh eyaletinin Sriharikota uzay üssünden fırlatıldı. Proje, merkezi Bengaluru şehrinde bulunan ISRO'nun yapacağı Güneş gözlemi odaklı ilk misyon olacak.

Projeye ayrılan bütçe 46 milyon dolar olarak ifade edilirken ISRO, maliyetle ilgili açıklama yapmadı.

Güneş misyonu için yola çıkan Aditya-L1 adlı uzay aracının yolculuğu yaklaşık 4 ay sürecek.

Yolculuk, Dünya'dan 1 buçuk milyon kilometre uzaklıkta yer alan LEGRANJ noktasında sonlanacak.

5 yıl görev yapacak

Uzay aracının burada 5 yıldan uzun süre kalması planlanıyor. Görevin amacı, Güneş'teki hareketleri izlemek ve uzaydaki etkilerini incelemek için bir gözlemevi kurmak.

Daha önce NASA ve Avrupa Uzay Ajansı da Güneş'i incelemek için uzaya uydular yerleştirmişti.