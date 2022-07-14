Petrol
99.49
-0.08%
Euro
17.4909
-0.43%
Dolar
17.4685
0.26%
Altın
968.61
-0.26%
Borsa
2408
0.00%
Bitcoin
352.421
2.39%
BTXN Coin
7.15
-2.58%
Bitexen
19ºC
İstanbul
Güneşli 19 C

    Hindistan, Xiaomi ve Vivo’nun ardından Oppo'ya da soruşturma açtı

    Çinli akıllı telefon üreticilerine baskı yapan Hindistan, Xiaomi ve Vivo’nun ardından şimdi de Oppo hakkında soruşturma başlattı.
    • Haber Merkezi
    • 14.07.2022 - 09:49
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Hindistan, Xiaomi ve Vivo’nun ardından Oppo'ya da soruşturma açtı

    Hindistan, yasa dışı havale yaparak ülkenin döviz kurallarını çiğnediği gerekçesiyle, geçtiğimiz aylarda Çinli akıllı telefon devi Xiaomi’ye ait 725 milyon dolara el koyduklarını açıklamıştı.

    Xiaomi'nin mahkemeye yaptığı itiraz sonucunda ise el koyma kararı, kambiyo yasalarının ihlal edildiği şüphesiyle askıya alınmıştı.

    Hindistan’da faaliyet gösteren Çinli firmalar, baskı altında kalmaya devam ediyor. Xiaomi ve Vivo’nun, ülke dışına izinsiz döviz varlığı aktardığı suçlamalarından şimdi de Oppo hakkında soruşturma açıldı.

    Vergi kaçırma iddiası var

    Hindistan hükümeti, Oppo’nun akıllı telefon üretimi için Çin’den ithal ettiği ürünlerde yanlış beyanlar vererek vergi kaçırdığını iddia ediyor.

    oppo

    Güvenlik güçleri, Oppo’nun ofislerinde arama yaparken, şirketin yerel yönetimi de ifadeye çağrıldı.

    Devletin zarara uğratıldığını belirten bakanlık, 551 milyon dolarlık bir tazminat talep ediyor.

    Hindistan, Çin ile yaşadığı sınır çatışmaları nedeniyle 2020’de Çin'e ait 100'den fazla mobil uygulamayı yasaklamıştı.

    O tarihten bu yana birçok Çinli şirket, Hindistan'ın yaptırımlarıyla karşı karşıya kalıyor.


    İlginizi Çekebilir

    4000 TL ile başladı günlük 250 Dolar Kazanıyor
    Btcrobo

    4000 TL ile başladı günlük 250 Dolar Kazanıyor

    Kocaeli'de denizde boğulan 2 gence Sakarya'da veda
    3. Sayfa

    Kocaeli'de denizde boğulan 2 gence Sakarya'da veda

    Unemployment rate in Turkey falls to 10.9% in May
    Economy

    Unemployment rate in Turkey falls to 10.9% in May

    Görüş Bildir