Hindistan, Xiaomi ve Vivo’nun ardından Oppo'ya da soruşturma açtı

Hindistan, Xiaomi ve Vivo’nun ardından Oppo'ya da soruşturma açtı

Çinli akıllı telefon üreticilerine baskı yapan Hindistan, Xiaomi ve Vivo’nun ardından şimdi de Oppo hakkında soruşturma başlattı.

Hindistan, yasa dışı havale yaparak ülkenin döviz kurallarını çiğnediği gerekçesiyle, geçtiğimiz aylarda Çinli akıllı telefon devi Xiaomi’ye ait 725 milyon dolara el koyduklarını açıklamıştı.

Xiaomi'nin mahkemeye yaptığı itiraz sonucunda ise el koyma kararı, kambiyo yasalarının ihlal edildiği şüphesiyle askıya alınmıştı.

Hindistan’da faaliyet gösteren Çinli firmalar, baskı altında kalmaya devam ediyor. Xiaomi ve Vivo’nun, ülke dışına izinsiz döviz varlığı aktardığı suçlamalarından şimdi de Oppo hakkında soruşturma açıldı.

Vergi kaçırma iddiası var

Hindistan hükümeti, Oppo’nun akıllı telefon üretimi için Çin’den ithal ettiği ürünlerde yanlış beyanlar vererek vergi kaçırdığını iddia ediyor.

Güvenlik güçleri, Oppo’nun ofislerinde arama yaparken, şirketin yerel yönetimi de ifadeye çağrıldı.

Devletin zarara uğratıldığını belirten bakanlık, 551 milyon dolarlık bir tazminat talep ediyor.

Hindistan, Çin ile yaşadığı sınır çatışmaları nedeniyle 2020’de Çin'e ait 100'den fazla mobil uygulamayı yasaklamıştı.

O tarihten bu yana birçok Çinli şirket, Hindistan'ın yaptırımlarıyla karşı karşıya kalıyor.