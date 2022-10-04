Petrol
89.51
0.73%
Euro
18.396
0.93%
Dolar
18.5771
0.15%
Altın
1.019
0.51%
Borsa
3422
0.00%
Bitcoin
372.880
3.48%
BTXN Coin
11.22
5.74%
Bitexen
17ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 17 C

    Hindistan, Xiaomi'nin 682 milyon dolar varlığına el koydu

    Hindistan, Xiaomi'nin 682 milyon dolar varlığına, "yabancı şirketlere fikri mülkiyet hakkı karşılığı yasa dışı para aktardığı" gerekçesiyle el koyduğunu duyurdu.
    • 04.10.2022 - 10:00
    • Güncelleme : 04.10.2022 - 10:07
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Hindistan, Xiaomi'nin 682 milyon dolar varlığına el koydu

    Hindistan, yasa dışı havale yaparak ülkenin döviz kurallarını çiğnediği gerekçesiyle Çinli akıllı telefon devi Xiaomi’ye ait 682 milyon dolara el koyduklarını açıkladı.

    AA'da yer alan habere göre, Hindistan İcra Müdürlüğü tarafından yapılan sosyal medya paylaşımında, döviz yasalarını ihlal etmesi iddiasıyla Xiaomi’nin 682 milyon dolarına el konulduğu doğrulandı.

    El koyma kararı, şubatta yasa dışı havale endişeleri üzerine başlatılan soruşturmanın ardından geldi.

    Soruşturmada, akıllı telefon üreticisinin telif ödemeleri adı altında üç yabancı merkezli kuruluşa 725 milyon dolar aktardığı tespit edilmişti.

    Xiaomi, kanuna uymadı

    Kararda, Xiaomi'nin ABD'li mikroçip üreticisi Qualcomm'a, ürettiği akıllı telefonlarda kullandığı çiplerin fikri mülkiyet hakkı karşılığı olarak yaptığı ödemeleri, Döviz Takas Yönetimi Yasası'na aykırı usulle aktardığı, ödemelerin gruba bağlı başka bir şirket tarafından Hindistan dışında tutulmasının kanuna uygun olmadığı belirtildi.

    xiaomi

    Xiaomi'den açıklama

    Xiaomi'den yapılan açıklamada ise söz konusu aktarımların, şirketin Hindistan'daki bağlı iştirakinin, Qualcomm ile yaptığı sözleşmeye uygun şekilde yapıldığı savunuldu.

    Xiaomi'nin ve Qualcomm'un aktarımların meşru ticari düzenlemelere uygun yapıldığı görüşünde olduğuna dikkat çekilen açıklamada, "Şirketimizin itibarını ve hissedarlarımızın çıkarlarını korumak için tüm yasal yollara başvuracağız." ifadeleri kullanıldı.

    Hindistan, Çin ile yaşadığı sınır çatışmaları nedeniyle 2020’de Çin'e ait 100'den fazla mobil uygulamayı yasaklamıştı.

    Öte yandan Xiaomi, yüzde 18 pazar payıyla Hindistan akıllı telefon pazarındaki liderliği Samsung ile paylaşıyor.


    Şehidin vasiyeti üzerine, 7 yaşındaki lösemili çocuğun masrafları üstlenildi
    3. Sayfa

    Şehidin vasiyeti üzerine, 7 yaşındaki lösemili çocuğun masrafları üstlenildi

    Murat, getiri garantili bir yatırım yöntemi buldu!
    Advertorial

    Murat, getiri garantili bir yatırım yöntemi buldu!

    Hollanda'ya kaçırılan tarihi kitabe yeniden Türkiye'de
    Kültür Sanat

    Hollanda'ya kaçırılan tarihi kitabe yeniden Türkiye'de

    Görüş Bildir