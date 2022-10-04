Hindistan, Xiaomi'nin 682 milyon dolar varlığına el koydu

Hindistan, Xiaomi'nin 682 milyon dolar varlığına, "yabancı şirketlere fikri mülkiyet hakkı karşılığı yasa dışı para aktardığı" gerekçesiyle el koyduğunu duyurdu.

Hindistan, yasa dışı havale yaparak ülkenin döviz kurallarını çiğnediği gerekçesiyle Çinli akıllı telefon devi Xiaomi’ye ait 682 milyon dolara el koyduklarını açıkladı.

AA'da yer alan habere göre, Hindistan İcra Müdürlüğü tarafından yapılan sosyal medya paylaşımında, döviz yasalarını ihlal etmesi iddiasıyla Xiaomi’nin 682 milyon dolarına el konulduğu doğrulandı.

El koyma kararı, şubatta yasa dışı havale endişeleri üzerine başlatılan soruşturmanın ardından geldi.

Soruşturmada, akıllı telefon üreticisinin telif ödemeleri adı altında üç yabancı merkezli kuruluşa 725 milyon dolar aktardığı tespit edilmişti.

Xiaomi, kanuna uymadı

Kararda, Xiaomi'nin ABD'li mikroçip üreticisi Qualcomm'a, ürettiği akıllı telefonlarda kullandığı çiplerin fikri mülkiyet hakkı karşılığı olarak yaptığı ödemeleri, Döviz Takas Yönetimi Yasası'na aykırı usulle aktardığı, ödemelerin gruba bağlı başka bir şirket tarafından Hindistan dışında tutulmasının kanuna uygun olmadığı belirtildi.

Xiaomi'den açıklama

Xiaomi'den yapılan açıklamada ise söz konusu aktarımların, şirketin Hindistan'daki bağlı iştirakinin, Qualcomm ile yaptığı sözleşmeye uygun şekilde yapıldığı savunuldu.

Xiaomi'nin ve Qualcomm'un aktarımların meşru ticari düzenlemelere uygun yapıldığı görüşünde olduğuna dikkat çekilen açıklamada, "Şirketimizin itibarını ve hissedarlarımızın çıkarlarını korumak için tüm yasal yollara başvuracağız." ifadeleri kullanıldı.

Hindistan, Çin ile yaşadığı sınır çatışmaları nedeniyle 2020’de Çin'e ait 100'den fazla mobil uygulamayı yasaklamıştı.

Öte yandan Xiaomi, yüzde 18 pazar payıyla Hindistan akıllı telefon pazarındaki liderliği Samsung ile paylaşıyor.