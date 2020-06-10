Hindistan'da bir şirket, binlerce kişinin verisini çaldı

Hindistan'da bir bilgisayar firmasının, yedi yıl boyunca 100 binden fazla kişinin elektronik postalarına, müşterileri adına sızdığı ortaya çıktı.

Bazı şirketlerin, kullanıcı verilerini çalarak başkalarına sattığını ve bu yolla ciddi paralar kazandıklarını birçok kez duymuşsunuzdur.

BellTroX InfoTech Services adlı Yeni Delhi merkezli bir şirketin, 7 yıl boyunca 100 binden fazla kişinin elektronik postalarına, müşterileri adına sızdığı iddia edildi.

Bilgisayar şirketi, Avrupa ve ABD'de hükümet yetkililerinden kumarhane işletmecilerine kadar çok sayıda kişinin yazışmalarını yakın takibe aldığı söyleniyor.

Yapılan incelemelere göre, casusluk için firmayı tutan müşterilerin hedefinde Güney Afrika'daki savcılardan Fransa'daki hukukçulara, ABD'deki çevre örgütlerinden Meksikalı siyasilere kadar birçok kişi ve kuruluş var.

KİM İÇİN ÇALIŞTIKLARI TESPİT EDİLEMEDİ

Şirketin kimler adını çalıştığı henüz tespit edilemezken; şirketin sahibi Sumit Gupta, şirket hakkında çıkan bütün iddiaları reddetti.

Citizen Lab isimli araştırma grubu, iki yıl süren çalışmaların ardından söz konusu şirketle ilgili bir rapor yayınlayarak, "Casusluk faaliyetlerinin arkasında BellTrox'un olduğundan eminiz."açıklamasını yaptı.

Citizen Lab'den araştırmacı John Scott-Railton, bunun bugüne kadar ortaya çıkan en büyük sivil zeminde casus-kiralama operasyonlarından biri olduğunu açıkladı.

Hint şirket hakkında ABD'de soruşturma başlatılırken, ABD Adalet Bakanlığı konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.



