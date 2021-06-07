Hindistan'da Oppo A53'ü patlayan kullanıcı yaralandı

Hindistan'daki bir Oppo A53 kullanıcısı, akıllı telefonun patladığını ve ciddi şekilde yaralandığını söylüyor.

Bir akıllı telefonun patladığı veya durup dururken alev aldığı haberlerini zaman zaman sizlerle paylaşıyoruz.

Yeni bir patlama haberi de Hindistan'dan geldi. Şanssız bir Oppo A53 kullanıcısı, telefonun patlamasıyla ciddi şekilde yaralandı.

Patlama sonrasında, telefon kullanıcısının her iki uyluğunda ve sağ ayak bileğinde yanıklar oluştu.

Paylaşılan bilgilere göre, patlayan Oppo A53 garanti kapsamındaydı ve orijinal şarj cihazından farklı bir adaptörle şarj edilmemişti. Bu da sorunun kullanıcıdan değil, telefonun kendisinden kaynaklandığını gösterebilir.

AĞUSTOS 2020'DE SATIŞA ÇIKMIŞTI

Oppo A53, ilk olarak Ağustos 2020'de piyasaya sürüldü. Uygun fiyatlı telefon, Snapdragon 460 işlemcisi, 4/6 GB RAM ve 5.000 mAh batarya kapasitesiyle dikkat çekiyor.

Oppo A53, 90 Hz ekranı ve uzun pil ömrü ile akıllı telefon kullanıcılarını cezbetse de telefonun patlaması ve özellikle kişisel yaralanmanın meydana gelmesi, şirkete son derece pahalıya patlayabilir.