Hindistan'daki iPhone fabrikası, protestoların ardından açılıyor

Foxconn'un, yaşanan skandallar sonrası kapattığı Hindistan'daki iPhone üretim fabrikası, çarşamba günü yeniden açılacak.

Apple'ın en büyük tedarikçilerinden Foxconn'un Hindistan'daki iPhone üretim fabrikası, geçtiğimiz haftalarda birkaç skandala imza atmıştı.

Çalışanların gıda zehirlenmeleri yaşamaları sonucunda patlak veren protestolar nedeniyle kapatılan fabrikada üretim tamamen durmuştu.

FABRİKA, ÇARŞAMBA GÜNÜ AÇILACAK

Chennai yakınlarındaki Sriperumbudur kasabasında bulunan ve yaklaşık 17 bin kişiyi istihdam eden fabrika, yaklaşık 25 gün sonra çarşamba günü yeniden açılacak.

Birkaç gün önce Apple'dan yapılan açıklamada, "Her yatakhanede ve yemek alanında standartlarımızın karşılandığından emin olur olmaz, işçiler kademeli olarak geri dönmeye başlayacak." dedi.

NE OLMUŞTU

Chennai yakınlarındaki Foxconn fabrikasında çalışan kadınlar, yaşam koşullarından yakınmıştı.

Yaşadıkları korku nedeniyle isimlerinin açıklanmasını istemeyen kadınlar, zaman zaman kurtlu yemek yediklerini, tuvaletlerinde suyun olmadığını ve 6 ila 30 kadının bulunduğu odalarda yerde yattıklarını açıklamıştı.

Daha sonra Apple, konaklama koşullarıyla ilgili son endişelerin ardından, yurtlardaki koşulları değerlendirmek için fabrikaya bağımsız denetçiler gönderdi.

Apple, fabrika binasında olmayan bazı yurt konaklama ve yemek odalarının gereksinimlerini karşılamadığını, kapsamlı bir önlem sağlamak için Foxconn ile birlikte çalıştığını ve bunu garanti altına alacağını duyurdu.

Eyalet hükümeti, yurt ve yemek tesislerinin standartlarıyla ilgili endişeleri gidermek için çeşitli sektörlerden on binlerce işçiyi barındırma kapasitesine sahip bir pansiyon tesisi kuracağını duyurdu.

Foxconn ise, fabrikadaki yönetimi değiştirdiğini ve bunun bir daha olmaması için sıkı bir şekilde denetim yapılacağını söyledi.