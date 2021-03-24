Hindistan'daki siber saldırılar yüzde 194 artarak 1 milyonu aştı

Hindistan Bilgisayar Acil Durum Müdahale Ekibi (CERT-In) verilerine göre, ülkedeki siber saldırılar 2020'de yaklaşık yüzde 194 artarak 1,15 milyonu aştı.

Koronavirüs salgını nedeniyle internet kullanımının oldukça artması, bilgisayar korsanlarının da daha fazla saldırı yapmasına neden oluyor.

Hindistan İçişleri Bakanlığı'ndan bir yetkili, Hindistan Bilgisayar Acil Durum Müdahale Ekibi (CERT-In) verilerine göre, ülkedeki siber saldırıların 2020'de yaklaşık yüzde 194 artarak 1,15 milyonu aştığını açıkladı.

Hindistan'daki siber uzmanlar, 2020 boyunca siber güvenlik saldırılarındaki artışın koronavirüs salgınının arka planındaki küresel bir trend olduğunu söylüyor.

UZAKTAN ÇALIŞMA NEDENİYLE SİSTEMDE AÇIKLAR VAR

Delhi'deki Ulusal Hukuk Üniversitesi'nde teknoloji ve ulusal güvenlik programı yöneticisi olan Gunjan Chawla, koronavirüs salgını ile gelen uzaktan çalışma düzeni nedeniyle, hükümetin ve şirketlerin ofis ortamına göre planlanmış siber güvenliklerinde açıklar meydana geldiğini ve sistemleri siber saldırılara karşı savunmasız bıraktığını ifade etti.

Mozilla'da kamu politikası danışmanı olan Udbhav Tiwari ise teknolojinin gelişmesi ve buna eşlik eden toplumun hızlı dijitalleşmesiyle dijital okur yazarlığın paralel ilerlemediğini, bunun da siber güvenlikle ilgili vakaların artmasına neden olduğunu söyledi.

Tiwari, siber güvenliği iyileştirmek için güçlü ve bağımsız bir veri koruma yasasına ihtiyaç olduğunu belirtti.

Tiwari, böyle bir yasanın kullanıcı verilerinin gizliliğini sağlamak ve güvenlik risklerinden korumak için hükümet, şirketler ve diğer organizasyonlara yönelik teşvik ve caydırıcılık oluşturacağı değerlendirmesinde bulundu.