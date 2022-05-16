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    Hindistan'daki üç köye uzay çöpü düştü

    Hindistan'ın Gucarat eyaletindeki üç köyde gizemli "uzay çöpü" bulunduğu bildirildi.
    • Haber Merkezi
    • 16.05.2022 - 09:51
    • Güncelleme : 16.05.2022 - 10:17
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    Hindistan'daki üç köye uzay çöpü düştü

    Son yıllarda, uzayda bulunan enkazlar oldukça büyük bir sorun haline gelmeye başladı.

    Günümüzde uzayda yaklaşık 2 bin tane aktif çalışan uydu var, ancak şu anda uzayda bulunan 3 bine yakın uydu kullanılamaz halde. Ayrıca bu uydulara 15 bin küçük parça ve 150 bin izi sürülemeyen enkaz parçası eşlik ediyor.

    Üstelik önümüzdeki yıllarda, geniş kapsama alanı elde etmek ve düşük gecikmeli telekomünikasyon ve izleme hizmetleri sunmak üzere bu uyduların sayısı giderek artacak.

    Hindistan'a uzay çöpü düştü

    Hindistan'ın batısındaki Gucarat eyaletinde birbirinden çok da uzak olmayan üç köyde gizemli "uzay çöpü" bulunduğu bildirildi.

    Gucarat'ın Anand bölgesindeki Bhalej, Khambholaj ve Rampura köylerinin sakinleri, şüpheli atığın etrafa yayılan parçalarını bulduklarını söyledi.

    Gürültüyle birlikte evlerinden dışarıya fırlayan köy sakinleri, olayın şokunu uzun süre atlatamadı.

    uzay

    Yöre halkı, 5 kg civarında siyah renkli bir top olan atığın ilk parçasının perşembe günü 16.45 civarında Bhalej'e düştüğünü söyledi. Üç tuhaf parça, birbirinden en fazla 15 km uzaklıktaki köylere düştü.

    Yerel polis soruşturma başlatıldığını doğruladı ve adli inceleme ekibinin olayı araştırdığını söyledi.

    Daha önce de yaşanmıştı

    2 Nisan 2022'de yine Hindistan'daki Ladbori köyünün sakinleri, gökyüzünde bir "göktaşı" gördüklerini iddia etmişti ve uçak sesine benzeyen gürültüden sonra büyük bir patlama yaşanmıştı.

    Daha sonra kaynaklar, düşen ve yanan nesnelerin Yeni Zelanda'da fırlatılan bir uydunun parçaları olduğunu doğruladı. Benzer olaylar Ocak 2016'da Vietnam, Afrika, Avustralya ve İspanya'da da meydana gelmişti.

    Görsel: Nisan 2022'de Hindistan'a düşen uydu parçası

    uydu


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